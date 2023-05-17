Аквапарк Анталии (WATERHILL) — это место, полное различных способов развлечься, и это добавит азарта вашему отдыху в Анталии! В WATERHILL есть бассейны как для детей, так и для взрослых, различные виды горок, такие как камикадзе, тропические башни, пиратские лодки, водные горки свободного падения, водные горки бумеранг и многое другое; анимация и мероприятия; а также, различного рода кафе и бары.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что может быть лучше путешествия в мир водных развлечений?
Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году. Сейчас это парк мирового уровня. Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета.
Что вас ожидает?
Нырять, плавать, развлекаться и наслаждаться окружающей средой можно с помощью этого ежедневного занятия, которое ждет вас.
При бронировании у вас также будет трансфер из отеля в парк. Мы уверены, что вы будете очень рады, что выбрали это занятие.
Наслаждайтесь временем, как хотите, но не забудьте запечатлить эти удивительные моменты своей камерой! Также, будет профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.
Так что, если вы хотите расслабиться, Water Hill — это то место, куда можно отправиться. Даже у самых маленьких горки и бассейн рассчитаны на комфорт и безопасность.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Шоу дельфинов, китов, тюленей
- Входные билеты
- Обед
- Страхование
- Что не входит
- Личные расходы
- Другие напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- После бронирования
- Мы сообщим Вам место геолокации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Необычные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании