Что может быть лучше путешествия в мир водных развлечений?

Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году. Сейчас это парк мирового уровня. Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета.

Что вас ожидает?

Нырять, плавать, развлекаться и наслаждаться окружающей средой можно с помощью этого ежедневного занятия, которое ждет вас.

При бронировании у вас также будет трансфер из отеля в парк. Мы уверены, что вы будете очень рады, что выбрали это занятие.

Наслаждайтесь временем, как хотите, но не забудьте запечатлить эти удивительные моменты своей камерой! Также, будет профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.

Так что, если вы хотите расслабиться, Water Hill — это то место, куда можно отправиться. Даже у самых маленьких горки и бассейн рассчитаны на комфорт и безопасность.