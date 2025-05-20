Интересные экскурсии для школьного возраста в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Белеке, цены от $51. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие в аквапарк Land of Legends из Белека
На автобусе
8 часов
Групповая
Путешествие в аквапарк Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$53 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии из Белека
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:30
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$51 за человека
Аквапарк Water Hill из Белека
На автобусе
6 часов
Групповая
Аквапарк Water Hill из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$51 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в аквапарк Land of Legends из Белека
  2. Аквапарк Water Hill в Анталии из Белека
  3. Аквапарк Water Hill из Белека
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Памуккале
  2. Гора Тахталы
  3. Старый город
  4. The land of legends
  5. Каньоны Кепрюлю
  6. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Белеку в мае 2025
Сейчас в Белеке в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 53.
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