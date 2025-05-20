Групповая
Путешествие в аквапарк Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$53 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:30
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$51 за человека
Групповая
Аквапарк Water Hill из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$51 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Для школьников»
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