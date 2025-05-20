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1 чел. По популярности На автобусе 8 часов Групповая Путешествие в аквапарк Land of Legends из Белека Начало: Ваш отель «Отправляйтесь с нами в один из самых масштабных и современных аквапарков Турции — Land of Legends» Расписание: Ежедневно в 8:30 $53 за человека 2 часа Мини-группа до 1 чел. Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления Начало: Ваш отель «Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году» Расписание: Каждый день в 08:30 $51 за человека На автобусе 6 часов Групповая Аквапарк Water Hill из Белека Начало: Ваш отель «Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии» Расписание: Ежедневно в 8:30 $51 за человека Другие экскурсии Белека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Аквапарки»

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