Найдено 3 экскурсии в категории « Парки аттракционов » в Белеке, цены от $20. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 часов Групповая Аквапарк Water Hill из Белека Начало: Ваш отель «Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии» Расписание: Ежедневно в 8:30 $51 за человека На автобусе 4 часа Мини-группа до 1 чел. Ночное шоу в Легендарном Парке Ощутите магию «The Land of Legends» с музыкальными шоу и парадом лодок. Шоппинг и уникальные сувениры ждут вас в этом волшебном месте Начало: Ваш отель Расписание: Среда - Суббота $20 за человека 2 часа Мини-группа до 1 чел. Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления Начало: Ваш отель «Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета» Расписание: Каждый день в 08:30 $51 за человека Другие экскурсии Белека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Парки аттракционов»

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