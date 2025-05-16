Групповая
Аквапарк Water Hill из Белека
Начало: Ваш отель
«Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
17 мая в 08:30
$51 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке
Ощутите магию «The Land of Legends» с музыкальными шоу и парадом лодок. Шоппинг и уникальные сувениры ждут вас в этом волшебном месте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда - Суббота
17 мая в 20:00
20 мая в 20:00
$20 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день в 08:30
Завтра в 08:30
17 мая в 08:30
$51 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Парки аттракционов»
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