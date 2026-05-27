Аланья с высоты: полёт на параплане с трансфером из Белека

Испытать яркие эмоции и насладиться видами
В тандеме с опытным инструктором вы взлетите с гор Таврского хребта.

Будете парить над морем на высоте птичьего полёта и любоваться синевой воды, крепостью и пляжем Клеопатры.
Описание экскурсии

9:00–10:00 — выезд из Белека

  • трансфер в Аланью (ок. 1,5-2 часов).
  • прибытие на базу, инструктаж.
  • подъём на стартовую площадку в горах (ок. 600–800 м).
  • полёт на параплане (25-30 минут).
  • приземление на пляже.
  • свободное время, фото/видео (по желанию).

14:00–15:00 — возвращение в Белек

Организационные детали

  • Опыт не требуется, полёт подходит новичкам и выполняется в тандеме с лицензированным инструктором.
  • Допустимый вес участников: от 25 до 100–110 кг.
  • Фото- и видеосъёмка оплачивается отдельно (по желанию).
  • Полёт зависит от погодных условий (ветер, безопасность).
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Летящий€110
Сопровождающий€34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

€110 за человека