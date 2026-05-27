В тандеме с опытным инструктором вы взлетите с гор Таврского хребта.
Будете парить над морем на высоте птичьего полёта и любоваться синевой воды, крепостью и пляжем Клеопатры.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — выезд из Белека
- трансфер в Аланью (ок. 1,5-2 часов).
- прибытие на базу, инструктаж.
- подъём на стартовую площадку в горах (ок. 600–800 м).
- полёт на параплане (25-30 минут).
- приземление на пляже.
- свободное время, фото/видео (по желанию).
14:00–15:00 — возвращение в Белек
Организационные детали
- Опыт не требуется, полёт подходит новичкам и выполняется в тандеме с лицензированным инструктором.
- Допустимый вес участников: от 25 до 100–110 кг.
- Фото- и видеосъёмка оплачивается отдельно (по желанию).
- Полёт зависит от погодных условий (ветер, безопасность).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Летящий
|€110
|Сопровождающий
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
