именно об истории (а она богатейшая) этих мест, увижу столько интересных исторических объектов.

Для нас Анталья это что-то изъезженное и вроде бы сама мысль, что взять по ней экскурсию кажется абсурдной, но поверьте, это не так! Вы увидите и узнаете на этой экскурсии город с абсолютно другой и очень интересной стороны.

Ну и отдельно-спасибо гиду! Хороший русский, профессионализм и отменное знание истории и вообще всего материала. Зачастую гиды на таких маршрутах просто собеседники, рассказчики "городских легенд". Тут совершенно иное- масса исторических, краеведческих знаний, которыми с Вами охотно делятся!

Еще раз спасибо за экскурсию!