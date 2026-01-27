Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
1 мая в 06:00
2 мая в 06:00
€30 за человека
Групповая
Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Белека)
Побывать в местах, где гармонично уживаются археологические древности и курортная жизнь
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:30
2 апр в 08:30
4 апр в 08:30
€84 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 января 2026Хотим выразить благодарность Исмету за прекрасно проведенную экскурсию. Столько новой информации от прекрасного рассказчика и человека, влюбленного в свою страну.
- ННадежда3 октября 2025Исмет - великолепнейший экскурсовод!
Спасибо огромное!
Здоровья и долгие лета!
- ППавел26 апреля 2025Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на высшем уровне,Исмет оказался прекрасным
- ВВладимир4 апреля 2025Честно говоря я даже предположить не мог, что экскурсия по Анталье может быть такой интересной, что я узнаю столько нового
- ААндрей12 декабря 2024Очень понравилось. Исмет отлично владеет русским языком и знает много интересных исторических фактов. Старый город Калеичи поражает красотой узких улочек, старинных зданий и своей атмосферой.
Рекомендую.
- ВВиталий24 октября 2024Познавательно
- ИИрина19 апреля 2024Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета.
Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
- ДДарья26 февраля 2024Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
- ООксана9 мая 2023Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
