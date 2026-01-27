Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Белеке, цены от €30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Сплавы и рафтинг
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
1 мая в 06:00
2 мая в 06:00
€30 за человека
Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Белека)
На автобусе
8 часов
Групповая
Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Белека)
Побывать в местах, где гармонично уживаются археологические древности и курортная жизнь
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:30
2 апр в 08:30
4 апр в 08:30
€84 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 января 2026
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Хотим выразить благодарность Исмету за прекрасно проведенную экскурсию. Столько новой информации от прекрасного рассказчика и человека, влюбленного в свою страну.
    читать дальше

    Я много путешествую и могу сказать точно - Исмет профессионал своего дела. Если хотите получить удовольствие от проведенного на экскурсии времени - Вам сюда.

  • Н
    Надежда
    3 октября 2025
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Исмет - великолепнейший экскурсовод!
    Спасибо огромное!
    Здоровья и долгие лета!
  • П
    Павел
    26 апреля 2025
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на высшем уровне,Исмет оказался прекрасным
    читать дальше

    рассказчиком, который знает историю города и умеет интересно преподнести материал.

    Маршрут был продуман идеально, время пролетело незаметно, и мы узнали много нового о культуре и истории Турции. Исмет нашел подход к каждому, включая детей, и сумел увлечь нас своим рассказом. Мы остались довольны экскурсией и рекомендуем Исмета всем, кто хочет познакомиться со старой Анталией.

    Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла наХочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла наХочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла наХочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла наХочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на
  • В
    Владимир
    4 апреля 2025
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Честно говоря я даже предположить не мог, что экскурсия по Анталье может быть такой интересной, что я узнаю столько нового
    читать дальше

    именно об истории (а она богатейшая) этих мест, увижу столько интересных исторических объектов.
    Для нас Анталья это что-то изъезженное и вроде бы сама мысль, что взять по ней экскурсию кажется абсурдной, но поверьте, это не так! Вы увидите и узнаете на этой экскурсии город с абсолютно другой и очень интересной стороны.
    Ну и отдельно-спасибо гиду! Хороший русский, профессионализм и отменное знание истории и вообще всего материала. Зачастую гиды на таких маршрутах просто собеседники, рассказчики "городских легенд". Тут совершенно иное- масса исторических, краеведческих знаний, которыми с Вами охотно делятся!
    Еще раз спасибо за экскурсию!

  • А
    Андрей
    12 декабря 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Очень понравилось. Исмет отлично владеет русским языком и знает много интересных исторических фактов. Старый город Калеичи поражает красотой узких улочек, старинных зданий и своей атмосферой.
    Рекомендую.
  • В
    Виталий
    24 октября 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Познавательно
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета.
    Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
    читать дальше

    пути к локации развлекал интересной беседой о возникновении территории, истории. По просьбе завез на допточку, порекомендовал попробовать отличнейший кофе. Сама экскурсия построена логично, с элементами отдыха и перекуса на видовых точках. На каждый вопрос был дан ответ. Детям 7 и 11 лет было оч интересно.
    Советую брать данную экскурсию, ну а мы в следующий раз поедем с Исметом в горы!

  • Д
    Дарья
    26 февраля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
    читать дальше

    Было много как исторических деталей, так и бытовых рассказов про жизнь в Турции. С Исметом оказалось легко, интересно и комфортно общаться. Спасибо!) Обязательно сохраним его номер телефона для будущих поездок.

  • О
    Оксана
    9 мая 2023
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
    читать дальше

    сказочное место, в эту старину! Каждый камень- это целая вековая история! Старый город- прекрасное, аутентичное место, который частично похож на улочки Италии, Греции, Кипра. Не хотелось уезжать из этого райского местечка. Мы с дочкой в полном восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое;
  2. Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека;
  3. Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Белека).
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Памуккале;
  2. Анталья;
  3. Каньоны Кепрюлю;
  4. Водопад Куршунлу;
  5. Гора Тахталы;
  6. The land of legends;
  7. Дюденский водопад;
  8. Руины Перге;
  9. Старый город;
  10. Старый город Калеичи.
Сколько стоит экскурсия по Белеку в марте 2026
Сейчас в Белеке в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 250. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год для иностранцев, 10 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май