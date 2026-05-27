Приглашаем вас в морское путешествие к живописному уголку турецкого побережья. Здесь сохранилась первозданная красота: прозрачные бухты, уединённые пляжи, скалистые берега. Вы насладитесь мягким белым песком и лазурной водой, а пообедаете на палубе нашего судна.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Примерный тайминг

5:30–6:00 — сбор и трансфер из Белека (точное время зависит от вашей локации, дорога ~135 км)

9:30 — прибытие в порт Адрасана, посадка на корабль

Важно: запомните номер своего автобуса или сфотографируйте его, чтобы после морской прогулки без проблем найти свой трансфер.

9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)

10:45 — остановка 1: пляж Ашк («Aşk Beach»)

Первое купание в бирюзовых водах у самого живописного пляжа острова. Час отдыха и плавания в кристальном море.

12:00 — остановка 2: Западный пляж («West Beach» / «Kleopatra Beach»)

Время, чтобы искупаться и позагорать.

13:00 — обед на гулете

Вкусный обед с видом на море (рыба или курица, салат, паста, фасоль). Напитки оплачиваются отдельно.

13:30 — остановка 3: Плачущая пещера («Weeping Cave»)

Обзорная остановка у пещер в задней части острова. Это убежище для исчезающих средиземноморских тюленей — если повезёт, вы увидите их в естественной среде. Купание запрещено из-за сильных течений.

14:00 — остановка 4: источник пресной воды («Freshwater Spring»)

Набираем воду из природного источника и купаемся. Вас ждет приятный сюрприз: фруктовая тарелка и чай (включено в стоимость).

15:00 — остановка 5: бухта Фенер («Fener Bay»)

Финал — живописная бухта у побережья Адрасана со старым маяком. Здесь высок шанс встретить морских черепах Каретта-Каретта.

16:30 — возвращение в порт Адрасана

19:00–19:30 — трансфер в Белек (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

Как проходит программа

Расстояние от центра Белек до порта Адрасан 135 км

Это морская прогулка, она не предусматривает сопровождение исторического гида

Очерёдность посещения локаций может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает капитан, ориентируясь на месте

На корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки. Исключение — небольшая бутылка воды

Что входит в стоимость: