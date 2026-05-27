Описание экскурсии
Примерный тайминг
5:30–6:00 — сбор и трансфер из Белека (точное время зависит от вашей локации, дорога ~135 км)
9:30 — прибытие в порт Адрасана, посадка на корабль
Важно: запомните номер своего автобуса или сфотографируйте его, чтобы после морской прогулки без проблем найти свой трансфер.
9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)
10:45 — остановка 1: пляж Ашк («Aşk Beach»)
Первое купание в бирюзовых водах у самого живописного пляжа острова. Час отдыха и плавания в кристальном море.
12:00 — остановка 2: Западный пляж («West Beach» / «Kleopatra Beach»)
Время, чтобы искупаться и позагорать.
13:00 — обед на гулете
Вкусный обед с видом на море (рыба или курица, салат, паста, фасоль). Напитки оплачиваются отдельно.
13:30 — остановка 3: Плачущая пещера («Weeping Cave»)
Обзорная остановка у пещер в задней части острова. Это убежище для исчезающих средиземноморских тюленей — если повезёт, вы увидите их в естественной среде. Купание запрещено из-за сильных течений.
14:00 — остановка 4: источник пресной воды («Freshwater Spring»)
Набираем воду из природного источника и купаемся. Вас ждет приятный сюрприз: фруктовая тарелка и чай (включено в стоимость).
15:00 — остановка 5: бухта Фенер («Fener Bay»)
Финал — живописная бухта у побережья Адрасана со старым маяком. Здесь высок шанс встретить морских черепах Каретта-Каретта.
16:30 — возвращение в порт Адрасана
19:00–19:30 — трансфер в Белек (в зависимости от дорожной ситуации)
Организационные детали
Как проходит программа
- Расстояние от центра Белек до порта Адрасан 135 км
- Это морская прогулка, она не предусматривает сопровождение исторического гида
- Очерёдность посещения локаций может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает капитан, ориентируясь на месте
- На корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки. Исключение — небольшая бутылка воды
Что входит в стоимость:
- Обед (рыба/курица, рис, салат)
- Чай и фрукты на остановке «Freshwater Spring»
- Страховой полис на время поездки
- Трансфер от/до места проживания
- Сопровождение русскоговорящего куратора из нашей команды (не гида)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€33
|От 4 до 7 лет
|€27
|До 5 лет (с посадочным местом)
|€27