Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
1 мая в 06:00
2 мая в 06:00
€30 за человека
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Отправляйтесь на рафтинг в каньон Кёпрюлю из Белека! Потрясающие виды, безопасность и драйв обеспечены. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: У вашего отеля
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
€22 за человека
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
5 мар в 07:00
€69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим7 июня 2025Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и профессионалы приезжали, так что однозначно стоит своих денег, и как по мне даже очень дешево)
Фото лагун прилагаю)
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в марте 2026
Сейчас в Белеке в категории "Речные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 22 до 69. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год по теме «Речные прогулки», 6 ⭐ отзывов, цены от €22. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май