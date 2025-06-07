Мои заказы

Речные прогулки в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Белеке, цены от €22. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Сплавы и рафтинг
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
1 мая в 06:00
2 мая в 06:00
€30 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Сплавы и рафтинг
10 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Отправляйтесь на рафтинг в каньон Кёпрюлю из Белека! Потрясающие виды, безопасность и драйв обеспечены. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: У вашего отеля
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
€22 за человека
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
На лодке
6 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
5 мар в 07:00
€69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 июня 2025
    Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
    Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и профессионалы приезжали, так что однозначно стоит своих денег, и как по мне даже очень дешево)
    Фото лагун прилагаю)
    Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут иМне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут иМне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут иМне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и

Сколько стоит экскурсия по Белеку в марте 2026
Сейчас в Белеке в категории "Речные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 22 до 69. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
