Экскурсия в Анталию из Белека

Анталия - это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце

Анталия — это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце.

Это город с многовековой историей, уходящей корнями в древние времена.

На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и историческими достопримечательностями Анталии и узнаете много интересного!
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Калеичи
  • Водопад Дуден
  • Канатная дорога Тунектепе
  • Яхт-тур
Экскурсия в Анталию из Белека
Экскурсия в Анталию из Белека является наиболее предпочтительной среди туристов, приезжающих в Анталию впервые. Анталия привлекает внимание многих туристов своими морскими побережьями, красивыми курортами и историей.
Заказав экскурсию в Анталию из Белека, вы получите возможность получить информацию о жемчужине Средиземного моря и туристической столице Турции Анталии.
Далее мы расскажем подробную информацию об обзорной экскурсии в Анталию.
Обзорная Экскурсия в Анталию из Белека, полна сюрпризов
Прежде всего, мы заберем вас из вашего отеля.
Канатная Дорога
Экскурсия в Анталию из Белека начинается с поездки по канатной дороге. Не пропустите это чудесное событие с райской красотой Анталии. Вас ждет приятная поездка на канатной дороге и вы полюбуетесь красивыми пейзажами Анталии.
Стоимость проезда на канатной дороге включена в стоимость экскурсии! Вас ждет поездка по канатной дороге на вершину горы Тунек Тепе. Высота пика около 750 м. Когда вы прибудете на вершину Тунек Тепе, вы сможете увидеть Анталию с высоты птичьего полета и сделать отличные фотографии.
Побережье Средиземного моря будет у вас под ногами, а Таврские горы приблизятся к вам.
Калеичи (Старый город)
После прогулки по канатной дороге мы отправимся в центр города. Мы будем припарковать наш автобус здесь. А наш исторический тур в Калеичи (Старый город) начинается с рассказа нашего гида.
Наша поездка займет около 1 часа. Вы увидите Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Старого города, построенными в османское время, с другой стороны, вас ждет путешествие в историю. Лучшая часть нашей экскурсии в Анталию из Белека — это посещение Старого города.
Спустимся в гавань, посетив Старый город. Это историческая гавань Анталии. Он использовался со времен первого поселения Анталии. Здесь мы отправимся в 45-минутный тур на яхте.
Прогулка на Яхте
Наслаждаемся пейзажами Анталии, в которой самые красивые синие тона моря с его берегами. Прогулка на яхте не входит в стоимость экскурсии. При желании вы можете забронировать тур на яхте у своего гида. Не пропустите ни одной из этих сцен, максимально откройте глаза и сделайте больше фото!
Водопад Дюден
После прогулки на яхте в нашей программе посещение водопада Дуден. Чтобы не пропустить эти сцены, откройте глаза и не забудьте сделать еще фото!
Наш гид покажет вам лучшее место, где водопад виден с разных сторон, чтобы вы могли сфотографироваться с панорамным видом. Водопад Дуден льется с высоты 40 метров. Глядя на этот пейзаж, вы наполните свою душу пейзажами.
Прощание с экскурсией в Анталию из Белека
После веселой части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Вы прибудете в свой отель около 17-18: 00.
Чтобы получить дополнительную информацию об экскурсии в Анталию из Белека или заказать другие туры и мероприятия в Белеке, которые мы организуем свяжитесь с нами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый
$35
Дети (6-11)
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Обед
  • Страховка
  • Услуги гида (русскоговорящий гид)
  • Прогулка на яхте
  • канатная дорога
  • Водапад Дуден
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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