Экскурсия в Анталию из Белека

Экскурсия в Анталию из Белека является наиболее предпочтительной среди туристов, приезжающих в Анталию впервые. Анталия привлекает внимание многих туристов своими морскими побережьями, красивыми курортами и историей.

Заказав экскурсию в Анталию из Белека, вы получите возможность получить информацию о жемчужине Средиземного моря и туристической столице Турции Анталии.

Далее мы расскажем подробную информацию об обзорной экскурсии в Анталию.

Обзорная Экскурсия в Анталию из Белека, полна сюрпризов

Прежде всего, мы заберем вас из вашего отеля.

Канатная Дорога

Экскурсия в Анталию из Белека начинается с поездки по канатной дороге. Не пропустите это чудесное событие с райской красотой Анталии. Вас ждет приятная поездка на канатной дороге и вы полюбуетесь красивыми пейзажами Анталии.

Стоимость проезда на канатной дороге включена в стоимость экскурсии! Вас ждет поездка по канатной дороге на вершину горы Тунек Тепе. Высота пика около 750 м. Когда вы прибудете на вершину Тунек Тепе, вы сможете увидеть Анталию с высоты птичьего полета и сделать отличные фотографии.

Побережье Средиземного моря будет у вас под ногами, а Таврские горы приблизятся к вам.

Калеичи (Старый город)

После прогулки по канатной дороге мы отправимся в центр города. Мы будем припарковать наш автобус здесь. А наш исторический тур в Калеичи (Старый город) начинается с рассказа нашего гида.

Наша поездка займет около 1 часа. Вы увидите Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Старого города, построенными в османское время, с другой стороны, вас ждет путешествие в историю. Лучшая часть нашей экскурсии в Анталию из Белека — это посещение Старого города.

Спустимся в гавань, посетив Старый город. Это историческая гавань Анталии. Он использовался со времен первого поселения Анталии. Здесь мы отправимся в 45-минутный тур на яхте.

Прогулка на Яхте

Наслаждаемся пейзажами Анталии, в которой самые красивые синие тона моря с его берегами. Прогулка на яхте не входит в стоимость экскурсии. При желании вы можете забронировать тур на яхте у своего гида. Не пропустите ни одной из этих сцен, максимально откройте глаза и сделайте больше фото!

Водопад Дюден

После прогулки на яхте в нашей программе посещение водопада Дуден. Чтобы не пропустить эти сцены, откройте глаза и не забудьте сделать еще фото!

Наш гид покажет вам лучшее место, где водопад виден с разных сторон, чтобы вы могли сфотографироваться с панорамным видом. Водопад Дуден льется с высоты 40 метров. Глядя на этот пейзаж, вы наполните свою душу пейзажами.

Прощание с экскурсией в Анталию из Белека

После веселой части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Вы прибудете в свой отель около 17-18: 00.

Чтобы получить дополнительную информацию об экскурсии в Анталию из Белека или заказать другие туры и мероприятия в Белеке, которые мы организуем свяжитесь с нами.