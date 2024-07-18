Мои заказы

Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений

Круиз на яхте Галеон в Кемере: вечеринка с световым шоу и зажигательной музыкой
Вечером парк The Land of Legends оживает ярким шоу с фонтанами, световыми эффектами и живой музыкой. Гостей ждут акробатические выступления, танцы и лазерные проекции. Кульминацией становится зрелищный парад лодок по каналу. Программа длится до 23:30 и дарит незабываемые эмоции.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание водной прогулки

Когда солнце садится, The Land of Legends оживает волшебством. По вечерам парк превращается в театральную вселенную под открытым небом — сверкающие фонтаны танцуют в ритме музыки, в воздухе звучат живые мелодии, а световые проекции рисуют фантастические картины на стенах замка. Вас ждут акробаты, танцоры, спецэффекты, лазеры и самое завораживающее — парад лодок: красочная процессия светящихся кораблей скользит по каналу под звуки музыки и аплодисменты зрителей. Это кульминация вечера, которую невозможно забыть. Особенно атмосферно шоу проходит по субботам, когда его предваряет выступление живых музыкантов — праздник начинается ещё до официального старта. Шоу длится до 23:30, а прогулка по вечернему променаду с подсветкой и магазинами становится отличным завершением дня. Важная информация: 💡 В стоимость включено: трансфер в оба конца и вход на вечернее шоу в парке The Land of Legends. 🚐 Обязательно уточните у водителя время и место отправления обратно, чтобы не опоздать к возвращению.

Проводится ежедневно, но каждый день разная программа Шоу. Уточните у организатора если есть какие-то особые предпочтения

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Легендарный Парк Развлечений
  • Chimera Fountain Show
  • Musical Boat Parade Show
  • Shopping Avenue
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Вход в парк развлечений Легенда
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Питание
  • Вход в аквапарк
  • Выход на аттракционы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится ежедневно, но каждый день разная программа Шоу. Уточните у организатора если есть какие-то особые предпочтения
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • 💡 В стоимость включено: трансфер в оба конца и вход на вечернее шоу в парке The Land of Legends
  • 🚐 Обязательно уточните у водителя время и место отправления обратно, чтобы не опоздать к возвращению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Р
Роман
18 июл 2024
Первый раз решили попробовать взять путёвку не через гида, в итоге потеря времени и денег. Очень разочаровались в выбранном туре и вернулись в отель в плохом настроении и с испорченным
читать дальше

вечером. Все началось еще с трансфера, на столько мало место между впереди стоящими сидениями, что обычному человеку просто не куда деть свои колени, приходится или упереться в кресло впереди сидящего человека или убирать колени в проход, чтобы как-то до доехать до места назначения, а это между прочим два часа езды в одну сторону от Кемера с заездами в отели, на обратном пути к нам присоединились еще три человека с коляской, которых не было изначально, из за этого одной девушке, которая была с нами пришлось ехать сидя на полу, чтобы не толкаться. По приезду нам не рассказали, где и что будет, и в какое время будет ночное шоу со всеми представлениями, а именно на это мы и планировали посмотреть, а не пошопиться. В итоге 2 часа езды, чтобы 3 часа ходить по жаре и искать где будет парад лодок, выступление которого как заявлено не было там и 2 часа обратно. На вопрос агенту который проводил тур как так вышло, нам ответили что сейчас уточнят (как так, тур продают, а информацией не владеют) и сообщили что расписание парадов изменилось и в этот день его не было, но почему-то на сайте об этом не написано. В общем будьте бдительны и уточняйте как можно больше деталей поездки, потому что ваши ожидания могут не оправдаться.

Входит в следующие категории Белека

