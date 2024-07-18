читать дальше

вечером. Все началось еще с трансфера, на столько мало место между впереди стоящими сидениями, что обычному человеку просто не куда деть свои колени, приходится или упереться в кресло впереди сидящего человека или убирать колени в проход, чтобы как-то до доехать до места назначения, а это между прочим два часа езды в одну сторону от Кемера с заездами в отели, на обратном пути к нам присоединились еще три человека с коляской, которых не было изначально, из за этого одной девушке, которая была с нами пришлось ехать сидя на полу, чтобы не толкаться. По приезду нам не рассказали, где и что будет, и в какое время будет ночное шоу со всеми представлениями, а именно на это мы и планировали посмотреть, а не пошопиться. В итоге 2 часа езды, чтобы 3 часа ходить по жаре и искать где будет парад лодок, выступление которого как заявлено не было там и 2 часа обратно. На вопрос агенту который проводил тур как так вышло, нам ответили что сейчас уточнят (как так, тур продают, а информацией не владеют) и сообщили что расписание парадов изменилось и в этот день его не было, но почему-то на сайте об этом не написано. В общем будьте бдительны и уточняйте как можно больше деталей поездки, потому что ваши ожидания могут не оправдаться.