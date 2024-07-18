Вечером парк The Land of Legends оживает ярким шоу с фонтанами, световыми эффектами и живой музыкой. Гостей ждут акробатические выступления, танцы и лазерные проекции. Кульминацией становится зрелищный парад лодок по каналу. Программа длится до 23:30 и дарит незабываемые эмоции.
Описание водной прогулкиКогда солнце садится, The Land of Legends оживает волшебством. По вечерам парк превращается в театральную вселенную под открытым небом — сверкающие фонтаны танцуют в ритме музыки, в воздухе звучат живые мелодии, а световые проекции рисуют фантастические картины на стенах замка. Вас ждут акробаты, танцоры, спецэффекты, лазеры и самое завораживающее — парад лодок: красочная процессия светящихся кораблей скользит по каналу под звуки музыки и аплодисменты зрителей. Это кульминация вечера, которую невозможно забыть. Особенно атмосферно шоу проходит по субботам, когда его предваряет выступление живых музыкантов — праздник начинается ещё до официального старта. Шоу длится до 23:30, а прогулка по вечернему променаду с подсветкой и магазинами становится отличным завершением дня. Важная информация: 💡 В стоимость включено: трансфер в оба конца и вход на вечернее шоу в парке The Land of Legends. 🚐 Обязательно уточните у водителя время и место отправления обратно, чтобы не опоздать к возвращению.
Проводится ежедневно, но каждый день разная программа Шоу. Уточните у организатора если есть какие-то особые предпочтения
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный Парк Развлечений
- Chimera Fountain Show
- Musical Boat Parade Show
- Shopping Avenue
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Вход в парк развлечений Легенда
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Вход в аквапарк
- Выход на аттракционы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится ежедневно, но каждый день разная программа Шоу. Уточните у организатора если есть какие-то особые предпочтения
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- 💡 В стоимость включено: трансфер в оба конца и вход на вечернее шоу в парке The Land of Legends
- 🚐 Обязательно уточните у водителя время и место отправления обратно, чтобы не опоздать к возвращению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Р
Роман
18 июл 2024
Первый раз решили попробовать взять путёвку не через гида, в итоге потеря времени и денег. Очень разочаровались в выбранном туре и вернулись в отель в плохом настроении и с испорченным
