Этот тур объединяет гонку на багги по пересечённой местности и экстремальный сплав по горной реке, подарив вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина!:

Багги-сафари – мощные багги, пыльные дороги, лесные тропы и водные броды. Почувствуйте свободу скорости и управления!

✔ Водитель багги – от 18 лет ✔ Пассажиры – от 5 лет ✔ Рафтинг – от 5 лет ✅ Что включено:

Рафтинг по реке Кёпрючай – бурные потоки, крутые повороты и пороги, где вас ждёт настоящий вызов стихии! Важная информация: Важная информация по туру Багги-сафари + Рафтинг 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай ✅ Возрастные ограничения:.

Трансфер из отелей и обратно ✔ Багги-сафари (2- и 4-местные багги) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет) ✔ Сопровождение инструкторов ✔ Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно) 🎒 Что взять с собой:.

Трансфер из отелей и обратно ✔ Багги-сафари (2- и 4-местные багги) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет) ✔ Сопровождение инструкторов ✔ Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно) 🎒 Что взять с собой:.

Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на дополнительные расходы (напитки, фото/видео и т. д.) ⚠ Важно: ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий.