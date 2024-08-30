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Сафари на Багги & Рафтинг в нацпарке Каньон Кепрюлю

Активный отдых в Белеке: Рафтинг на горной реке Кепрючай и сафари на багги
Багги-сафари + Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Этот тур проходит в национальном парке Кёпрюлю, одном из самых живописных уголков Турции.

Здесь вас ждут впечатляющие горные пейзажи, густые леса и бурные потоки реки
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Кёпрючай, создающие идеальные условия для активного отдыха. Программа включает захватывающий заезд на багги по пересечённой местности и экстремальный сплав по реке Кёпрючай.

В тур входит трансфер из отелей, аренда багги, все необходимые экипировка и инструктаж, а также обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно).

4
1 отзыв
Сафари на Багги & Рафтинг в нацпарке Каньон Кепрюлю
Сафари на Багги & Рафтинг в нацпарке Каньон Кепрюлю
Сафари на Багги & Рафтинг в нацпарке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Этот тур объединяет гонку на багги по пересечённой местности и экстремальный сплав по горной реке, подарив вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина!:

Багги-сафари – мощные багги, пыльные дороги, лесные тропы и водные броды. Почувствуйте свободу скорости и управления!

✔ Водитель багги – от 18 лет ✔ Пассажиры – от 5 лет ✔ Рафтинг – от 5 лет ✅ Что включено:

  • Рафтинг по реке Кёпрючай – бурные потоки, крутые повороты и пороги, где вас ждёт настоящий вызов стихии! Важная информация: Важная информация по туру Багги-сафари + Рафтинг 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай ✅ Возрастные ограничения:.
  • Трансфер из отелей и обратно ✔ Багги-сафари (2- и 4-местные багги) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет) ✔ Сопровождение инструкторов ✔ Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно) 🎒 Что взять с собой:.
Трансфер из отелей и обратно ✔ Багги-сафари (2- и 4-местные багги) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет) ✔ Сопровождение инструкторов ✔ Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно) 🎒 Что взять с собой:.
Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на дополнительные расходы (напитки, фото/видео и т. д.) ⚠ Важно: ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий.

среда, Пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Сафари на багги
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация по туру Багги-сафари + Рафтинг
  • 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай
  • ✅ Возрастные ограничения:
  • Водитель багги - от 18 лет
  • Пассажиры - от 5 лет
  • Рафтинг - от 5 лет
  • ✅ Что включено:
  • Трансфер из отелей и обратно
  • Багги-сафари (2 - и 4-местные багги)
  • Рафтинг по реке Кёпрючай
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет)
  • Сопровождение инструкторов
  • Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно)
  • 🎒 Что взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать
  • Купальник, полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Запасную сухую одежду
  • Бутылку воды
  • Деньги на дополнительные расходы (напитки, фото/видео и т. д.)
  • ⚠ Важно:
  • ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется
  • ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
S
сами активности классные. у нас был прекрасный капитан на лодке Георгий, очень здорово провели время в его компании. покатались на зиплайне и немного на багги.
багги или квадроциклы это не очень
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весело т. к. едем в составе колонны и из-за этого скорость очень медленная, поэтому мало радости)
зиплайн очень длинный. сперва спускаешся на одной высоте, потом переприцепляеют и едешь дальше в обратную сторону на высоте чуть ниже. в конце рафтинга небольшой обед. по пути есть остановка на перекус.
на багги сафаре предлагают фотографии. заявлено 35 фото и 5мин видео, но из-за массовости тура по сути получается несколько одинаковых фоток. но и стоит 10€.
за день программу этого тура проходят сотни, если не тысячи туристов. к этому нужно быть готовым. приходится ждать очереди. плюс сама поездка от отеля до каньона и обратно может быть непредсказуемой по времени. нам повезло и поездка заняла 1:30 туда и столько же обратно, но многие провели в дороге по 3 часа в каждую сторону т. к. туристы бэпокупают тур из разных отелей.
в целом можно посетить, получите приятные эмоции, если сразу смиритесь с некоторыми нюансами сопровождающие массовые туры!
организатор хороший, всё время на связи и сообщает о изменениях в расписании.

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