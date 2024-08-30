Багги-сафари + Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Этот тур проходит в национальном парке Кёпрюлю, одном из самых живописных уголков Турции.
Здесь вас ждут впечатляющие горные пейзажи, густые леса и бурные потоки реки
Здесь вас ждут впечатляющие горные пейзажи, густые леса и бурные потоки реки
Описание экскурсии
Этот тур объединяет гонку на багги по пересечённой местности и экстремальный сплав по горной реке, подарив вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина!:
Багги-сафари – мощные багги, пыльные дороги, лесные тропы и водные броды. Почувствуйте свободу скорости и управления!
✔ Водитель багги – от 18 лет ✔ Пассажиры – от 5 лет ✔ Рафтинг – от 5 лет ✅ Что включено:
- Рафтинг по реке Кёпрючай – бурные потоки, крутые повороты и пороги, где вас ждёт настоящий вызов стихии! Важная информация: Важная информация по туру Багги-сафари + Рафтинг 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай ✅ Возрастные ограничения:.
- Трансфер из отелей и обратно ✔ Багги-сафари (2- и 4-местные багги) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет) ✔ Сопровождение инструкторов ✔ Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно) 🎒 Что взять с собой:.
Трансфер из отелей и обратно ✔ Багги-сафари (2- и 4-местные багги) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет) ✔ Сопровождение инструкторов ✔ Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно) 🎒 Что взять с собой:.
Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на дополнительные расходы (напитки, фото/видео и т. д.) ⚠ Важно: ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий.
среда, Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Сафари на багги
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация по туру Багги-сафари + Рафтинг
- 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай
- ✅ Возрастные ограничения:
- Водитель багги - от 18 лет
- Пассажиры - от 5 лет
- Рафтинг - от 5 лет
- ✅ Что включено:
- Трансфер из отелей и обратно
- Багги-сафари (2 - и 4-местные багги)
- Рафтинг по реке Кёпрючай
- Экипировка (шлем, спасательный жилет)
- Сопровождение инструкторов
- Обед в ресторане на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно)
- 🎒 Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать
- Купальник, полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
- Запасную сухую одежду
- Бутылку воды
- Деньги на дополнительные расходы (напитки, фото/видео и т. д.)
- ⚠ Важно:
- ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется
- ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
сами активности классные. у нас был прекрасный капитан на лодке Георгий, очень здорово провели время в его компании. покатались на зиплайне и немного на багги.
багги или квадроциклы это не очень
багги или квадроциклы это не очень
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