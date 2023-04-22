Джип-сафари.
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги на напитки и сувениры.
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги на напитки и сувениры.
Что вас ожидает:
- Водопад Куршунлу
- Деревня Кемерази
- Каньон Коджарай
- Водопад Коджарай
- Пещера Караташ
- Водопад Калпузкалдыран
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека! Все места расположены не далеко от региона Белек и Анталия, поэтому эта экскурсия без длительные переездов позволит насладиться вам шикарной природой и провести день на маневреных отрытых джипах в горах, среди зелени, озер, водопадов, пещер, а так же посетить местную деревню с калоритным бытом, посетить сельский дом и мечеть!
Программа
- 08:15 — выезд из отелей и отправление в сторону Анталии.
- Водопад Куршунлу и Деревня Кемерази.
- джип-сафари по пересеченной местности и остановка с красивым видом на чай и турецкие лепешки.
- Каньон Коджарай и посещение Водопада Коджарай (с купанием в нем).
- Озеро Эксили с остановкой на фото.
- обед.
- посещение Пещеры Караташ, деревенского дома и мечети.
- остановка на фото с панорамой на Античный город Перге.
- водопад Калпузкалдыран (большой водопад в Ларе).
- 16:00 – завершение экскурсии и возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля проезд по маршруту на джипах Land Rover Defander страховка сопровождение русскоговорящих инструкторов посещение всех мест по программе обед (курица-гриль, салат, плов с булгуром)
- Что не входит
- Напитки во время обеда и чай с лепешками на остановке (по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Белеке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Джиппинг
Водопады
Сафари
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