Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека! Все места расположены не далеко от региона Белек и Анталия, поэтому эта экскурсия без длительные переездов позволит насладиться вам шикарной природой и провести день на маневреных отрытых джипах в горах, среди зелени, озер, водопадов, пещер, а так же посетить местную деревню с калоритным бытом, посетить сельский дом и мечеть!