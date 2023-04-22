Джип-сафари к трём водопадам

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О гиде
Ответы на вопросы
Джип-сафари.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги на напитки и сувениры.
Джип-сафари к трём водопадам
Джип-сафари к трём водопадам
Джип-сафари к трём водопадам
Джип-сафари к трём водопадам

Что вас ожидает:

  • Водопад Куршунлу
  • Деревня Кемерази
  • Каньон Коджарай
  • Водопад Коджарай
  • Пещера Караташ
  • Водопад Калпузкалдыран
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека! Все места расположены не далеко от региона Белек и Анталия, поэтому эта экскурсия без длительные переездов позволит насладиться вам шикарной природой и провести день на маневреных отрытых джипах в горах, среди зелени, озер, водопадов, пещер, а так же посетить местную деревню с калоритным бытом, посетить сельский дом и мечеть!

Программа

  • 08:15 — выезд из отелей и отправление в сторону Анталии.
  • Водопад Куршунлу и Деревня Кемерази.
  • джип-сафари по пересеченной местности и остановка с красивым видом на чай и турецкие лепешки.
  • Каньон Коджарай и посещение Водопада Коджарай (с купанием в нем).
  • Озеро Эксили с остановкой на фото.
  • обед.
  • посещение Пещеры Караташ, деревенского дома и мечети.
  • остановка на фото с панорамой на Античный город Перге.
  • водопад Калпузкалдыран (большой водопад в Ларе).
  • 16:00 – завершение экскурсии и возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля проезд по маршруту на джипах Land Rover Defander страховка сопровождение русскоговорящих инструкторов посещение всех мест по программе обед (курица-гриль, салат, плов с булгуром)
Что не входит
  • Напитки во время обеда и чай с лепешками на остановке (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Джиппинг
Водопады
Сафари

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