Когда вам наскучили пляжные лежаки, самое время рвануть на морскую прогулку! На один день вы сбежите с цивилизованного побережья в дикую природу — в уединённые бухты, где море сияет всеми оттенками бирюзы. Снорклинг, целебная глина, прогулка по побережью или фото на борту яхты — этот день раскроет красоту турецкого берега за рамками отельного отдыха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дикие бухты и морской маршрут

Вы отправитесь в плавание на уютной яхте или гулете по живописному участку побережья, куда не ведут дороги. На нашем маршруте бухты: Аксеки, Сазак, Порто-Дженевиз и Пиратская — каждая из них удивит своим цветом воды, уединением и тишиной. У вас будет достаточно времени для купания, отдыха и фото.

Целебная глина в Порто-Дженевиз

Считается, что местная натуральная глина очищает и освежает. Приглашаем устроить себе приятную SPA-процедуру в дикой природе.

Подводный мир для снорклинга

На остановках, особенно в бухтах Аксеки и Корсан, вода идеально прозрачная. Прихватите маску с трубкой — здесь часто встречаются морские звёзды, рыбки и другие обитатели. А если повезёт — поплаваете с черепахой.

Фосфорная пещера

Если море будет спокойным, яхта зайдёт в маленькую прибрежную пещеру. Это короткая, но необычная остановка завершит маршрут.

Примерный тайминг экскурсии:

7:00 — сбор путешественников и трансфер из отелей Белека

9:30 — прибытие в порт Адрасан, посадка на яхту

10:00 — отплытие и начало маршрута

10:30 — первая остановка: бухта Аксеки (купание, фото, отдых)

11:15 — вторая остановка: бухта Сазак (плавание, релакс)

12:15 — третья остановка: бухта Порто-Дженевиз (глина, обед на борту, купание)

13:45 — четвёртая остановка: Пиратская бухта (снорклинг, фото, при хорошей погоде — Фосфорная пещера)

16:00 — возвращение в порт Адрасан

18:30 — обратный трансфер в отели

Организационные детали