понедельник, четверг

Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено

Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре - всё включено
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Белека
Полет на шаре в Памуккале из Белека станет для вас лучшей экскурсией, которую вы не должны пропустить. Этот полет будет проходить не в Каппадокии, как все предполагают, а над удивительным ландшафтом Памуккале, которую называют хлопковой крепостью.
Воздушный шар (Тепловой аэростат) – это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха. Полеты осуществляются над живописными местами Памуккале. Полеты с пассажирами организуются и осуществляются от 2 до 8 человек на воздушных шарах. Мы можем организовать полеты для крупных компаний сразу на двух воздушных шарах. Совершите незабываемый полет вместе с нами, в небе!
При каких мерах воздушный шар взлетает?
Пилоты воздушного шаре в Памуккале каждый день меняют взлет в зависимости от ветра. Каждый день перед началом полета наши пилоты ищут лучший район взлета, проверяя направление ветра и зоны полета. Движение в воздухе также учитывается, так как гораздо безопаснее начинать полеты с меньшим количеством воздушных шаров вокруг.
Комфортабельные и безопасные условия экскурсии – Полет на шаре в
Памуккале из Белека
Несмотря на то, что нашим приоритетом является безопасность, мы высоко ценим обслуживание клиентов. Забирая из отеля Анталии, чтобы высадить наших пассажиров обратно, мы обещаем максимально возможное качество, которое мы можем. Продолжительность дороги из Белека в Памуккале составляет около 3, 5 часов.
Мы стараемся уменьшить нашу пропускную способность, чтобы обеспечить нашим пассажирам более качественные и безопасные рейсы. Несмотря на то, что у нас есть возможность летать в больших корзинах, наша цель состоит в том, чтобы летать в меньших корзинах, где все наши пассажиры имеют возможность передвигаться в корзине, фотографировать, как они хотят, а также безопасно занимать посадочную позицию.
Краткое описание полета на шаре в Памуккале Белека
Вы можете совершить 35-минутную поездку на воздушном шаре над травертинами Памуккале и насладиться привилегированным видом с воздуха на уникальный ландшафт. Самая замечательная часть полета – наблюдать восход солнца над долинами и наслаждаться тостом с шампанским после благополучной посадки. Памятный сертификат о полете в Памуккале вы получите также после посадки.
Что Обещает Экскурсия Полет на Шаре в Памуккале из Белека
Во время полета вы увидите хлопковый замок – Травертины под другим углом в высоты. Памятные фотографии, сделанные на воздушном шаре, обязательно удивят вашу семью и друзей.
Наша команда профессиональных гидов предложит вам прогулку по городу и окрестностям, чтобы получить больше положительных воспоминаний, или трансфер может доставить вас сразу после посадки в ваш отель в Белека.
Летайте с самым опытным оператором воздушных шаров, присоединяйтесь к лучшей поездке на воздушном шаре в Памуккале вместе с нами, наслаждайтесь комфортом небольших корзин и более длительным временем полета. Наша команда готова взять вас в путешествие, которое станет изюминкой вашей поездки в Турцию.
Идеальное время для полета
С точки зрения пилотов, летите ли вы рано утром или рано вечером, оба рейса хорошего качества. Но, на наш взгляд, ранние утренние полеты на рассвете, без сомнения, имеют “преимущество”. Так как поверхностный ветер обычно очень спокоен, что делает инфляцию и запуск еще более нежным и безмятежным опытом. По этой причине мы отправимся в полет на воздушном шаре на рассвете, когда солнце уже на горизонте, и вы сможете наблюдать за пробуждением природы с высоты на безопасной корзине.
Подготовьтесь заранее
Время и место встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения времени.
Важная информация
Не забудьте взять с собой шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки. Кроме того, мы рекомендуем вам взять с собой дополнительную одежду, потому что утренняя погода в Памуккале может быть немного прохладнее. Самое главное, возьмите с собой свои гаджеты и камеры, чтобы запечатлеть панорамный пейзаж прекрасного Памуккале.
Подтверждение будет получено во время бронирования
Не доступно для инвалидных колясок
Все пассажиры застрахованы на сумму до 1 000 000 евро
Вам будет проведен инструктаж по технике безопасности перед вылетом, если ваш рейс будет отменен в тот же день (из-за погодных условий), будет предоставлен полный возврат средств.
Ваше бронирование будет перенесено на следующий день в зависимости от наличия возможности.
Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки
Только ваша группа будет участвовать
Уважаемые гости, сообщаем Вам, что при оформлении заказа экскурсии, Вам необходимо связаться с нами, с целью уточнения времени трансфера из отеля. Обратите внимание, что в каждом отеле свое определенное время сбора.
Для организации тура должно быть не менее 6 человек. Детям от 0 до 5 лет запрещено летать на воздушных шарах.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
цена на человека(8+)
$150
Детский билет(6-7)
$75

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на воздушном шаре
  • Страхование
  • Сертификат полета на воздушном шаре
  • Шампанское после полета
  • Трансфер из / в отель
  • Завтрак
  • Обед
  • Памуккале тур с русскоговорящим гидом
  • Входной билет в Памуккале.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фото и видео
  • бассейн Клеопатра
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель.
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, четверг
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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понедельник, четверг

Halil K.
Halil K.
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