Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Океанариум Анталии из Белека

Океанариум Анталии из Белека
Океанариум Анталии из Белека
Океанариум Анталии из Белека
Океанариум Анталии из Белека
Океанариум Анталии открывает двери в подводный мир и объединяет вас с чудесами моря. Этот мир будет украшен разнообразными рыбами, диковинными морскими существами и растениями.

Путешествие Океанариум Анталии

В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Анталии на нашем полностью оборудованном, комфортабельном и современном автомобиле. Далее, нас ждет приятное путешествие недалеко от пляжа Анталии Коньяалты.
Когда мы доберемся туда, мы войдем в объект и начнем это уникальное путешествие!
У вас будет 2 с половиной часа свободного времени, для прогулки по аквариуму.

Здание Аквариума усовершенствован, следующими местами:

    *Сувенирный магазин морской подарок

    • 40 тематических аквариумов
    • Заснеженный мир и Музей льда в зимней тематике.
    • WildPark, полный экзотических и тропических существ
    • Музей восковых фигур, полный всемирно известных знаменитостей;
    • Кинозал XD
    • И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше.
    Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования.
    Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое.

    Дружественная к Детям Деятельность

    Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми.
    Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от /до отеля
    • Входной билет в Аквариум
    • Страховка
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Все напитки
    • Обед
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Анталия
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Важная информация
    • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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