Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Описание экскурсии
Океанариум Анталии открывает двери в подводный мир и объединяет вас с чудесами моря. Этот мир будет украшен разнообразными рыбами, диковинными морскими существами и растениями. Путешествие Океанариум Анталии В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Анталии на нашем полностью оборудованном, комфортабельном и современном автомобиле. Далее, нас ждет приятное путешествие недалеко от пляжа Анталии Коньяалты. Когда мы доберемся туда, мы войдем в объект и начнем это уникальное путешествие! У вас будет 2 с половиной часа свободного времени, для прогулки по аквариуму. Здание Аквариума усовершенствован, следующими местами:
- 40 тематических аквариумов *Заснеженный мир и Музей льда в зимней тематике.
- Wild.
Park, полный экзотических и тропических существ *Музей восковых фигур, полный всемирно известных знаменитостей;
Кинозал XD *Сувенирный магазин морской подарок *И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше. Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования. Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое. Дружественная к Детям Деятельность Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми. Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.
Кинозал XD *Сувенирный магазин морской подарок *И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше. Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования. Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое. Дружественная к Детям Деятельность Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми. Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.
*Кинозал XD *Сувенирный магазин морской подарок *И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше. Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования. Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое. Дружественная к Детям Деятельность Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми. Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Входной билет в Аквариум
- Страховка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Все напитки
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Несмотря, на то что мы были с маленьким ребёнком мы не устали и нисколько не пожалели, что туда отправились. Рекомендовать посетить Океанариум Antalya Aquarium я буду, особенно тем кто ни разу не был в Океанариуме, думаю вам очень понравится. От себя поставлю оценку в пять баллов.
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П
Долго бродить по океанариуму мне никто не дал, ребёнку и мужу конечно было интересно, но не настолько, чтобы часами стоять у аквариумов, они быстренко все обошли и ждали меня, чтобы пойти кушать мороженое, а я бы постояла, подобная атмосфера меня успокаивает.
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Д
Аквариумы оформлены очень красиво. Есть огромные, на всю стену, есть совсем маленькие, закрытые и открытые, вогнутые. Вода во всех аквариумах чистая, видимость везде очень хорошая, стекла чистые, не залапанные, запах неприятный отсутствует.
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Г
Тунель суперский. Атмосфера -Релакс, правда лично мне не хватало уединения, мне хотелось погрузится с головой в подводный мир. Аквариум туннеля оформлен очень круто.
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М
Красивый, интересный, скаты, тунель.
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Входит в следующие категории Белека
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