Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Океанариум Анталии открывает двери в подводный мир и объединяет вас с чудесами моря. Этот мир будет украшен разнообразными рыбами, диковинными морскими существами и растениями. Путешествие Океанариум Анталии В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Анталии на нашем полностью оборудованном, комфортабельном и современном автомобиле. Далее, нас ждет приятное путешествие недалеко от пляжа Анталии Коньяалты. Когда мы доберемся туда, мы войдем в объект и начнем это уникальное путешествие! У вас будет 2 с половиной часа свободного времени, для прогулки по аквариуму. Здание Аквариума усовершенствован, следующими местами:

40 тематических аквариумов *Заснеженный мир и Музей льда в зимней тематике.

Wild.

Park, полный экзотических и тропических существ *Музей восковых фигур, полный всемирно известных знаменитостей;

Кинозал XD *Сувенирный магазин морской подарок *И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше. Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования. Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое. Дружественная к Детям Деятельность Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми. Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.

Кинозал XD *Сувенирный магазин морской подарок *И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше. Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования. Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое. Дружественная к Детям Деятельность Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми. Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.

*Кинозал XD *Сувенирный магазин морской подарок *И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше. Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования. Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое. Дружественная к Детям Деятельность Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми. Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.