Океанариум Анталии из Белека

читать дальше уменьшить посетить Океанариум Antalya Aquarium я буду, особенно тем кто ни разу не был в Океанариуме, думаю вам очень понравится. От себя поставлю оценку в пять баллов.

Несмотря, на то что мы были с маленьким ребёнком мы не устали и нисколько не пожалели, что туда отправились. Рекомендовать