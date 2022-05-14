Групповая
Трансфер в Antalya Aquarium из Белека (входные билеты включены)
Провести 2 часа в одном из крупнейших океанариумов в мире - среди морских глубин, тропиков и снега
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€57 за человека
-
10%
Групповая
Поездка в океанариум - приключение для всей семьи из Белека
Увидеть, как над вами проплывают акулы, и полюбоваться экзотическими рыбами
Начало: У вашего отеля
«Заберём вас из отеля и привезём в океанариум»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
29 июн в 15:00
€54
€60 за человека
-
5%
Групповая
Океанариум - приключение для всей семьи из Белека
Начало: Ваш отель
«Увидеть удивительный подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир вместе с экскурсией в Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест для всей семьи»
Сегодня в 15:00
29 июн в 15:00
$66.50
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Океанариум Анталии из Белека
Красивый, интересный, скаты, тунель.
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Д
Океанариум Анталии из Белека
Аквариумы оформлены очень красиво. Есть огромные, на всю стену, есть совсем маленькие, закрытые и открытые, вогнутые. Вода во всех аквариумах чистая, видимость везде очень хорошая, стекла чистые, не залапанные, запах неприятный отсутствует.
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Г
Океанариум Анталии из Белека
Тунель суперский. Атмосфера -Релакс, правда лично мне не хватало уединения, мне хотелось погрузится с головой в подводный мир. Аквариум туннеля оформлен очень круто.
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П
Океанариум Анталии из Белека
Долго бродить по океанариуму мне никто не дал, ребёнку и мужу конечно было интересно, но не настолько, чтобы часами стоять
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Ж
Океанариум Анталии из Белека
Несмотря, на то что мы были с маленьким ребёнком мы не устали и нисколько не пожалели, что туда отправились. Рекомендовать
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Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Океанариум»
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