Экскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
09:30/16:30 — Сбор гостей;
09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
10:00/17:00 — Инструктаж;
10:10/17:10 — Начало сафари;
11:20/18:20 — Конец сафари;
11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Услуги инструктора
Комфортабельные квадроциклы
Что не входит
Личные расходы (обед и напитки)
Бандана и очки
Фотосессия или видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
До экскурсии вы также можете связаться с гидом в whatsapp по номеру +90 5538726294
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45
EKM — ваш гид в Белеке
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них