Сафари на квадроциклах или багги в предгорье Таврских гор, в районе Sağırın.
Маршрут проходит по природной зоне вдоль реки Кёпрючай: грунтовые дороги, поля и подготовленные трассы. Новая база, современная техника и комфортная организация. Подходит для новичков и проходит в сопровождении инструктора.
Маршрут проходит по природной зоне вдоль реки Кёпрючай: грунтовые дороги, поля и подготовленные трассы. Новая база, современная техника и комфортная организация. Подходит для новичков и проходит в сопровождении инструктора.
Описание экскурсии
Новая локация для активного отдыха в предгорье Таврских гор, в районе Sağırın. База расположена прямо на берегу реки Кёпрючай — в живописной природной зоне с зелёными пейзажами и открытым пространством. ❗ Важно: это не территория национального парка Кёпрюлю, а отдельная, более спокойная и менее загруженная локация в предгорье. Программа подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже пробовал подобные активности. Вас ждёт динамичное сафари по подготовленному маршруту: грунтовые дороги, зелёные поля и природные участки вдоль реки создают ощущение настоящего приключения. Перед стартом проводится инструктаж и короткий тест-драйв, после чего начинается основная часть маршрута. Движение проходит в группе, с комфортной скоростью и под контролем инструктора. ❗ Важно: вы выбираете один формат участия – квадроцикл (одноместный, 250cc) — больше драйва и полного контроля или – багги (2- или 4-местный) — отличный вариант для пары или семьи Дополнительно на базе доступен зиплайн:
высота старта около 12 м.
- длина пролёта около 250 м. Короткий, но динамичный спуск над территорией базы — хорошее дополнение к основной программе. База новая и продумана для удобства гостей: душевые, отдельные туалеты, зона отдыха, просторная территория и комфортная организация процесса. Тур проводится два раза в день — утром и после обеда, что позволяет легко вписать его в план отдыха. Важная информация:.
- Выбирается один формат участия: квадроцикл (1–2 человека) или багги (2–4 человека) — Управление техникой разрешено с 18 лет — Катание проходит в группе с соблюдением правил безопасности — Высокая скорость и экстремальное вождение не допускаются — Возможна пыль на маршруте — рекомендуется соответствующая одежда — Тур проводится в предгорье Тавра (район Sağırın), не на территории национального парка Кёпрюлю — Напитки и личные расходы оплачиваются отдельно — Зиплайн доступен на базе (длина около 250 м, высота около 12 м, максимальный вес — 100 кг).
Временно не проводится!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Предгорье Тавра - просторные природные ландшафты
- Река Кёпрючай - участки вдоль воды и зелёные зоны
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Услуги инструктора
- Сафари по выбранной программе (багги или квадроцикл)
- Зиплайн
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Бандана и защитные очки
- Фото и видео, сделанные профессионалами
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Временно не проводится!
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Выбирается один формат участия: квадроцикл (1-2 человека) или багги (2-4 человека)
- Управление техникой разрешено с 18 лет
- Катание проходит в группе с соблюдением правил безопасности
- Высокая скорость и экстремальное вождение не допускаются
- Возможна пыль на маршруте - рекомендуется соответствующая одежда
- Тур проводится в предгорье Тавра (район Sağırın), не на территории национального парка Кёпрюлю
- Напитки и личные расходы оплачиваются отдельно
- Зиплайн доступен на базе (длина около 250 м, высота около 12 м, максимальный вес - 100 кг)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
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