Экстрим-сафари на квадроциклах по бездорожью Антальи (из Белека)

Пара часов и много эмоций
Хотите добавить драйв и новые впечатления в свой отдых? Это к нам! Мы организуем вам активное приключение. Скорость, адреналин и свободу движения гарантируем. Безопасность и внимание инструктора на маршруте тоже. Будет комфортно и новичкам, и тем, кто уже знаком с квадроциклами.
Описание экскурсии

Перед стартом мы проведём инструктаж по технике безопасности, покажем, как управлять квадроциклом, и выдадим защитные шлемы. Даже если вы за рулём впервые — всё будет понятно и легко

Вы отправитесь по маршруту через лесные тропы, холмы и участки настоящего бездорожья. Сделаете остановки для отдыха и фото

Рядом будет опытный инструктор: он поможет уверенно чувствовать себя на трассе, подскажет на сложных участках и поддержит темп группы

Организационные детали

  • Ограничения: вес — не более 100 кг. Управлять квадроциклом можно с 16 лет
  • Активность противопоказана беременным и людям с инвалидностью
  • Инструктор может остановить катание в случае непредвиденных обстоятельств
  • Бандана и очки, фотосессия/видеосъёмка оплачиваются дополнительно по желанию
  • Группу будут сопровождать два инструктора из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (16+)€44
Вдвоём на квадроцикле€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

