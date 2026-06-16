Адреналин, скорость, природа и незабываемые эмоции
Почувствуйте всплеск адреналина, отправившись на захватывающее сафари на багги по живописной сельской местности Сиде! В сопровождении инструктора вы прокатитесь по сосновым лесам и каменистым холмам, преодолеете пыльные тропы и грязевые участки, насладитесь пейзажами и чувством свободы.
Описание экскурсии
Поездка начнётся с удобного трансфера из вашего отеля. Перед выездом многоязычные гиды проведут подробный инструктаж по безопасности и обучение вождению, подходящее даже для новичков. Благодаря автоматическим багги и предоставляемым шлемам, даже те, кто впервые за рулём, смогут уверенно отправиться по бездорожью.
Вы будете проезжать по извилистым дорогам среди сосновых лесов, мчаться по пыльным тропам, преодолевать грязевые участки и подниматься на каменистые холмы. Сочетание природы и драйва подарит незабываемые виды и яркие эмоции — идеальный выбор для любителей приключений. В середине маршрута предусмотрена остановка в живописном месте, где вы сможете сделать фотографии, освежиться и насладиться спокойной атмосферой леса.
После перерыва сафари продолжится по более сложным маршрутам — через холмы и небольшие водные преграды, даря ещё больше адреналина и настоящего офф-роуд опыта. Будьте готовы испачкаться, покрыться пылью и получить максимум удовольствия от поездки!
В финале вы вернётесь на базу, где сможете освежиться и привести себя в порядок. Затем водитель доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
Включено в стоимость: — Трансфер из отеля и обратно — Профессиональный инструктор, говорящий на нескольких языках — Обучение управлению квадроциклом/багги и полный инструктаж по безопасности — Всё необходимое защитное снаряжение (шлем, страховка)
Не включено в стоимость: — Личные расходы (закуски, напитки) — Фото- и видеосъёмка
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€29
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.
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