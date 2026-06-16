Почувствуйте всплеск адреналина, отправившись на захватывающее сафари на багги по живописной сельской местности Сиде! В сопровождении инструктора вы прокатитесь по сосновым лесам и каменистым холмам, преодолеете пыльные тропы и грязевые участки, насладитесь пейзажами и чувством свободы.

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Описание экскурсии

Поездка начнётся с удобного трансфера из вашего отеля. Перед выездом многоязычные гиды проведут подробный инструктаж по безопасности и обучение вождению, подходящее даже для новичков. Благодаря автоматическим багги и предоставляемым шлемам, даже те, кто впервые за рулём, смогут уверенно отправиться по бездорожью.

Вы будете проезжать по извилистым дорогам среди сосновых лесов, мчаться по пыльным тропам, преодолевать грязевые участки и подниматься на каменистые холмы. Сочетание природы и драйва подарит незабываемые виды и яркие эмоции — идеальный выбор для любителей приключений. В середине маршрута предусмотрена остановка в живописном месте, где вы сможете сделать фотографии, освежиться и насладиться спокойной атмосферой леса.

После перерыва сафари продолжится по более сложным маршрутам — через холмы и небольшие водные преграды, даря ещё больше адреналина и настоящего офф-роуд опыта. Будьте готовы испачкаться, покрыться пылью и получить максимум удовольствия от поездки!

В финале вы вернётесь на базу, где сможете освежиться и привести себя в порядок. Затем водитель доставит вас обратно в отель.

Организационные детали