В Каппадокию из Белека с проживанием в пещерном отеле
2 дня - среди каменных чудес, невероятных долин и таинственных подземелий
Сказочные пейзажи Каппадокии ждут вас! Вы исследуете подземный город, побродите по красивым долинам, увидите скальные церкви. А вечер и ночь проведёте в уникальном месте — пещерном отеле среди фантастических видов.
Утром, отдохнувшие и свежие, вы продолжите путешествие — и после завтрака и прогулок мы отправимся обратно в Кемер.
Описание экскурсии
День 1: дорога в Каппадокию, подземный город и заселение в необычный отель
2:30–03:45 — трансфер от вашего отеля в Белек. Точное время зависит от местоположения отеля
5:00 — посадка в экскурсионный автобус, где вас будет ждать гид
7:00 — завтрак в горах Торос
10:00 — техническая остановка
12:30–13:00 — посещение подземного города Каппадокии
14:00 — обед, панорамная площадка, парк Гёреме, скальный город Чавушин, пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя, Долина воображений
20:00–20:30 (в летний сезон) или 18:00–18:30 (в зимний сезон) — заселение в пещерный отель и ужин
День 2: долины, фабрики и дорога в Кемер
На рассвете, если захотите, — полёт на воздушном шаре, конная прогулка, поездка на квадроциклах или другие активности
8:00 (в летний сезон) или 9:00 (в зимний сезон) — завтрак и выселение из отеля. А потом — Долина любви, Долина голубей, скальная крепость Учхисар, фабрики и мастерские
12:30 — отправление в Белек
15:00 — обед в Конье
17:30 — техническая остановка
19:00 — пересадка в трансфер до отеля
21:00–21:30 — возвращение в ваш отель в Белек
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, проживание в пещерном отеле, все входные билеты, вода в автобусе, ужин и завтрак в отеле
Дополнительные расходы: завтрак в 1-й день (берите его с собой), обеды — по $15 за чел., напитки в отеле — по меню
По желанию путешествие можно дополнить полётом на воздушном шаре — €180–250, сафари на джипах или прогулкой на квадроциклах — $50, шоу-программой «Турецкая ночь в Каппадокии» — $40 и другими активностями. Детали уточняйте в переписке
В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей может измениться, а полёты на воздушных шарах и другие мероприятия — отмениться
Дети до 3 лет не занимают отдельное место в автобусе в случае полной посадки
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€100
Дети до 7 лет
€60
Дети до 3 лет
Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Белеке
Провёл экскурсии для 20 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
