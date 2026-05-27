Мои заказы

Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Белека)

Провести день среди прохлады и тишины - на изумрудном водохранилище в горах
Грин Каньон — это не горное ущелье, а водохранилище на высоте 350 м над уровнем моря. Его питают 27 горных источников, здесь чистая изумрудная вода — по желанию вы можете порыбачить. Даже в жаркий день мы найдём здесь прохладу и насладимся ароматом можжевельника.
Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Белека)
Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Белека)
Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Белека)

Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:00–9:00 — выезд из отелей Белека

9:00–10:00 — дорога к месту отправления

Путешествие на автобусе по горному серпантину с панорамными видами:

  • остановка на дамбе с обзорной точкой
  • источник с минеральной водой
  • проезд через горный тоннель к причалу

10:00–10:30 — отплытие

Прогулка по водохранилищу (около 15 км):

  • виды на горы и изумрудную воду
  • остановка для купания в тишине каньона

13:30 — обед в кафе

По желанию можно порыбачить — здесь водится форель.

15:00–15:30 — возвращение к причалу

17:00–17:30 — трансфер в отели Белека

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер от и до отеля на туристическом автобусе, около 5 ч на прогулочном корабле, обед. Напитки оплачиваются дополнительно
  • Перед посадкой проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • Отмена прогулки возможна из-за плохой погоды
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети до 12 лет€30
Дети до 6 лет без местаБесплатно
Дети до 6 лет с местом€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Белека)»

Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
На машине
Сплавы и рафтинг
6.5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€321 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, в четверг в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€30 за человека
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Уникальная экскурсия из Белека: величественный каньон Тазы и древний Аспендос. Откройте тайны истории и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
31 мая в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€55 за человека