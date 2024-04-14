1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
««Лучше гор могут быть только горы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
«А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516€465 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
«Мифические костры горы Янарташ»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 апреля 2024Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
- ООлеся17 марта 2024Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
- ННаталья3 марта 2023Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то же время и размялись.
- ККристина14 июня 2022Поездка прошла на одном дыхании. Интересно, легко! Угур любит и знает свою страну, ее историю. с ним легко и познавательно. Путешествовать обязательно! Турция яркая и многообразная страна. и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям Для нас это было тепло и радостно. Угур, благодарим Вас.
- ТТатьяна18 сентября 2021Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Горы»
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