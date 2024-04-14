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Самые сильные эмоции на девочек произвели качели над пропастью, тот еще адреналин. Все локации, которые мы посетили очень живописные, Кирилл -мастер фотографии, любуюсь запечатленными моментами. На всем пути Кирилл рассказывал исторические и интересные факты об Анталии и других городах Турции, о локациях, которые мы посетили. Прекрасно провели день, зарядили свои батарейки новыми впечатлениями, надышались горным воздухом. Рекомендую эту экскурсию. Кириллу огромное спасибо за комфортную организацию небольшого путешествия в горы!