Экскурсии к горам Белека

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Белеке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
««Лучше гор могут быть только горы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
«А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516465 за всё до 4 чел.
Из Белека - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
«Мифические костры горы Янарташ»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
    читать дальше

    про историю страны и ее обычаи, про особенности быта и религиозный уклад. Спасибо за экскурсию! Что касается самой экскурсии, скажу чужими словами: Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит
  • Н
    Наталья
    3 марта 2023
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то же время и размялись.
    читать дальше

    Самые сильные эмоции на девочек произвели качели над пропастью, тот еще адреналин. Все локации, которые мы посетили очень живописные, Кирилл -мастер фотографии, любуюсь запечатленными моментами. На всем пути Кирилл рассказывал исторические и интересные факты об Анталии и других городах Турции, о локациях, которые мы посетили. Прекрасно провели день, зарядили свои батарейки новыми впечатлениями, надышались горным воздухом. Рекомендую эту экскурсию. Кириллу огромное спасибо за комфортную организацию небольшого путешествия в горы!

    Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в тоЗапланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то
  • К
    Кристина
    14 июня 2022
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
    Поездка прошла на одном дыхании. Интересно, легко! Угур любит и знает свою страну, ее историю. с ним легко и познавательно. Путешествовать обязательно! Турция яркая и многообразная страна. и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям Для нас это было тепло и радостно. Угур, благодарим Вас.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2021
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
    Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться.
    читать дальше

    Фонтан - чудо! Не передаст ни одна фотография. Однозначно, рекомендую. Гид - комфортен, общителен, готов подстраиваться под ваши потребности и особые запросы. Много информации. 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
  2. Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
  3. Из Белека - на гору Янарташ
  4. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 465 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год по теме «Горы», 16 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам