Вас ждут удивительные известняковые пейзажи Памуккале и древние руины Иераполиса.
Вы узнаете их насыщенную историю, услышите о целебных свойствах воды в травертинах, оцените блюда турецкой кухни и при желании посетите бассейн Клеопатры.
Описание экскурсии
Вы полюбуетесь белоснежными травертиновыми террасами Памуккале и насладитесь успокаивающим теплом природных бассейнов, известных своими целебными свойствами. А ещё познакомитесь с местными ремёслами.
Исследуете руины древнего города Иераполиса: театры, храмы и другие достопримечательности. Узнаете о его богатой истории и культурном значении.
После прогулки насладитесь вкусным обедом в местном ресторане и попробуете разнообразные блюда турецкой кухни.
Примерный тайминг
- 5:00−5:15 — выезд от места вашего проживания в Белеке
- 5:15–10:00 — дорога по сердцу Турции
- 10:00–10:30 — приезд в Памуккале
- 10:30–11:00 — знакомство с местными ремеслами
- 11:00–12:30 — руины Иераполиса и травертины Памуккале
- 12:30–15:30 — обед и свободное время в Памуккале
- 15:30–20:00 — обратный выезд в Белек
- 20:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автобусе с кондиционером, обед, страховка
- Входной билет в Памуккале оплачивается отдельно — €30 за чел.
- При желании дополнительно оплачиваются завтрак и напитки, вход в бассейн Клеопатры (€4 за чел.)
- Поездка не подходит для беременных женщин и людей с ограниченной подвижностью
- С домашними питомцами нельзя
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандарт билет возраст 8 лет и старше
|€39
|Стандарт билет возраст 4-7 лет
|€25
|В возрасте 3 лет и младше
|Бесплатно
|Со входным билетом в Памуккале возраст 8 лет и старше
|€78
|Со входным билетом в Памуккале возраст 4-7 лет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
