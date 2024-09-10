скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
70€63 за всё до 10 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
Завтра в 07:30
16 сен в 07:30
650€618 за всё до 8 чел.
скидка
4%
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
70€67 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВенера10 сентября 2024Встретили в аэропорту на выходе с табличкой. Довезли до места. В салоне была бутылочка с водой на каждого. Качественно, пунктуально. Спасибо)
- ММария8 сентября 2024Отличный сервис! Заказали трансфер в аэропорт из отеля. Организатор быстро отвечал на вопросы в переписке. Водитель прибыл вовремя, был любезен, в холодильнике были бутылочки воды. Автомобиль чистый, исправный. Рекомендую данную услугу!
- ССветлана5 сентября 2024Трансфер на высоком уровне! Встретили и доставили на комфортном автомобиле до отеля! Спасибо!
- ЛЛюдмила7 августа 2024Отличная историческая экскурсия по мало известным среди туристов, но однозначно перкрасным и интересным местам региона. Экскурсия наполнена информацией, однако маршрут
- ММария22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Скидки»
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