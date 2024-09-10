Экскурсии со скидкой в Бодруме до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Бодруме, цены от €63, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
На машине
скидка
10%
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
7063 за всё до 10 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
На машине
скидка
5%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
Завтра в 07:30
16 сен в 07:30
650618 за всё до 8 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
скидка
4%
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
7067 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Венера
    10 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Встретили в аэропорту на выходе с табличкой. Довезли до места. В салоне была бутылочка с водой на каждого. Качественно, пунктуально. Спасибо)
  • М
    Мария
    8 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Отличный сервис! Заказали трансфер в аэропорт из отеля. Организатор быстро отвечал на вопросы в переписке. Водитель прибыл вовремя, был любезен, в холодильнике были бутылочки воды. Автомобиль чистый, исправный. Рекомендую данную услугу!
  • С
    Светлана
    5 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер на высоком уровне! Встретили и доставили на комфортном автомобиле до отеля! Спасибо!
  • Л
    Людмила
    7 августа 2024
    По следам древних греков: путешествие из Бодрума
    Отличная историческая экскурсия по мало известным среди туристов, но однозначно перкрасным и интересным местам региона. Экскурсия наполнена информацией, однако маршрут
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    и рассказ гида построены так, что вся многогранная и богатая история региона воспринимается легко и бытро запоминается. Авторская экскурсия не ограничивается сухой историей; рассказ Натальи - это живой рассказ и о современной жизни региона, о его природных красотах, озере Баффа, о горах и туристических тропах и многом другом. Наталья и Улькехан, настоящие энтузиасты своего дела, передали нам свою любовь к Турции и её истории. Прекрасный храм Аполлона в Дидимах, который только по странному стечению обстоятельств не был признан чудом света, поразил нас своим великолепием, античные улицы города Приены запомнились своей стройной архитектурой, римский Милет поражает своими масштабами. Долгая итстория Ионии выстроилась для нас в ясную линию и связалась с устройством современной Турции. Отдельно про организацию тура: хороший трансфер, очень комфортное путешествие, всё было в нашем темпе без спешки или ненужных остановок. Завтрак, обед, остановка в бывшей греческой деревушке - всё было согласовано с нашими желаниями. Мы провели замечательный день и, насмотря на насыщенную программу и жаркую погоду, мы прекрасно провели время и усталости не почувствовали. Рекомеднуем всем, и ещё раз огромное спасибо Наталье и Улькехану!

  • М
    Мария
    22 апреля 2024
    По следам древних греков: путешествие из Бодрума
    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
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    переписке) А так же профессиональное владение материалом, невероятно интересно слушать, на все вопросы ответит с удовольствием. Так же хочу отметить разнообразие направлений! Если вы попадаете один раз к Наталье на экскурсию,вы больше не захотите пойти к другим гидам😅🫶🏻 Обязательно приедем всей семьей!

    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливоеОчень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливоеОчень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливоеОчень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
  2. По следам древних греков: путешествие из Бодрума
  3. VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
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  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в сентябре 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 618 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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