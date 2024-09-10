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и рассказ гида построены так, что вся многогранная и богатая история региона воспринимается легко и бытро запоминается. Авторская экскурсия не ограничивается сухой историей; рассказ Натальи - это живой рассказ и о современной жизни региона, о его природных красотах, озере Баффа, о горах и туристических тропах и многом другом. Наталья и Улькехан, настоящие энтузиасты своего дела, передали нам свою любовь к Турции и её истории. Прекрасный храм Аполлона в Дидимах, который только по странному стечению обстоятельств не был признан чудом света, поразил нас своим великолепием, античные улицы города Приены запомнились своей стройной архитектурой, римский Милет поражает своими масштабами. Долгая итстория Ионии выстроилась для нас в ясную линию и связалась с устройством современной Турции. Отдельно про организацию тура: хороший трансфер, очень комфортное путешествие, всё было в нашем темпе без спешки или ненужных остановок. Завтрак, обед, остановка в бывшей греческой деревушке - всё было согласовано с нашими желаниями. Мы провели замечательный день и, насмотря на насыщенную программу и жаркую погоду, мы прекрасно провели время и усталости не почувствовали. Рекомеднуем всем, и ещё раз огромное спасибо Наталье и Улькехану!