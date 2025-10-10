Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Завтра в 09:30
11 окт в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
11 окт в 08:30
12 окт в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в октябре 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 200. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
