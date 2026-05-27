Памуккале — удивительное место! Здесь белоснежные террасы соседствуют с руинами античного города. За один день вы увидите знаменитые травертины, прогуляетесь по Иераполису и при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры. А по пути познакомитесь с местными традициями и ремёслами региона.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ранний выезд и дорога в Памуккале (5 ч)

Вас заберут из отеля ночью (03:00–05:00 в зависимости от расположения вашего отеля), после чего начнётся дорога в сторону Памуккале.

Остановки по пути

Сделаем остановки в мастерских (текстиля и оникса), в винном погребе. При желании вы продегустируете вина и приобретёте местные изделия.

Иераполис и травертины Памуккале (около 1,5 ч)

Вы увидите руины древнего города, римский амфитеатр и знаменитые белые террасы, образованные термальными источниками.

Свободное время и обед (около 3 ч)

Сможете отдохнуть, перекусить и исследовать территорию. По желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры.

Возвращение в Бодрум (4–5 ч)

Вы окажетесь в отеле в 20:00–21:00.

Организационные детали