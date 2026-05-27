Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Бодрума

Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Памуккале — удивительное место! Здесь белоснежные террасы соседствуют с руинами античного города.

За один день вы увидите знаменитые травертины, прогуляетесь по Иераполису и при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры. А по пути познакомитесь с местными традициями и ремёслами региона.
Описание экскурсии

Ранний выезд и дорога в Памуккале (5 ч)

Вас заберут из отеля ночью (03:00–05:00 в зависимости от расположения вашего отеля), после чего начнётся дорога в сторону Памуккале.

Остановки по пути

Сделаем остановки в мастерских (текстиля и оникса), в винном погребе. При желании вы продегустируете вина и приобретёте местные изделия.

Иераполис и травертины Памуккале (около 1,5 ч)

Вы увидите руины древнего города, римский амфитеатр и знаменитые белые террасы, образованные термальными источниками.

Свободное время и обед (около 3 ч)

Сможете отдохнуть, перекусить и исследовать территорию. По желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры.

Возвращение в Бодрум (4–5 ч)

Вы окажетесь в отеле в 20:00–21:00.

Организационные детали

  • Трансфер — на автобусе с выездом из вашего отеля
  • Завтрак, обед и ужин входят в стоимость. Входной билет в Памуккале включён в билет за €63. Отдельно билет в Памуккале стоит €30
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник и пятницу в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Однодневная поездка в Памуккале и Иераполис с входными билетами (12+)€85
Однодневная поездка в Памуккале и Иераполис с входными билетами (4-11)€50
Однодневная поездка в Памуккале и Иераполис с входными билетами (0-3)Бесплатно
Однодневная поездка в Памуккале и Иераполис с обедом и трансфером (12+)€65
Однодневная поездка в Памуккале и Иераполис с обедом и трансфером (4-11)€45
Однодневная поездка в Памуккале и Иераполис с обедом и трансфером (0-3)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

