Отправимся в Памуккале — место, где природные чудеса встречаются с античной историей. Вы увидите белоснежные травертины и античный амфитеатр. Прогуляетесь по улицам Иераполиса и узнаете о прошлом региона. Пообедаете в формате шведского стола и насладитесь неспешными паузами этого насыщенного дня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ранний выезд из отеля — около 5:00–5:15 вы отправитесь в Памуккале. В пути сделаем остановку на завтрак, а вся дорога займёт около 3,5–4 ч.

Знакомство с местными ремёслами — перед основной частью маршрута вы:

посетите текстильное производство

заглянете в мастерскую оникса

попробуете местные фруктовые вина на дегустации

Прогулка по Памуккале и Иераполису — вы увидите:

белоснежные травертины

античный амфитеатр

бассейн Клеопатры

руины древнего города

Узнаете историю этих мест — мы расскажем о Памуккале и Иераполисе и их значении в разные эпохи.

Обед и свободное время — вас ждёт шведский стол в ресторане, а затем время для самостоятельной прогулки.

Вы вернётесь в отель в Бодруме около 20:00–21:00 — всё зависит от дорожной ситуации.

Примерный тайминг

5:00–5:15 — выезд из отеля

5:15–10:00 — дорога к Памуккале

10:00–10:30 — Памуккале

10:30–11:00 — знакомство с местными ремёслами

11:00–12:30 — Иераполис и травертины Памуккале

12:30–15:30 — обед и свободное время

15:30–21:00 — обратная дорога в Бодрум

Организационные детали