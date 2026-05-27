В Памуккале - из Бодрума (обед включён)

Белые террасы, древний Иераполис и история этой земли
Отправимся в Памуккале — место, где природные чудеса встречаются с античной историей. Вы увидите белоснежные травертины и античный амфитеатр. Прогуляетесь по улицам Иераполиса и узнаете о прошлом региона. Пообедаете в формате шведского стола и насладитесь неспешными паузами этого насыщенного дня.
Описание экскурсии

Ранний выезд из отеля — около 5:00–5:15 вы отправитесь в Памуккале. В пути сделаем остановку на завтрак, а вся дорога займёт около 3,5–4 ч.

Знакомство с местными ремёслами — перед основной частью маршрута вы:

  • посетите текстильное производство
  • заглянете в мастерскую оникса
  • попробуете местные фруктовые вина на дегустации

Прогулка по Памуккале и Иераполису — вы увидите:

  • белоснежные травертины
  • античный амфитеатр
  • бассейн Клеопатры
  • руины древнего города

Узнаете историю этих мест — мы расскажем о Памуккале и Иераполисе и их значении в разные эпохи.

Обед и свободное время — вас ждёт шведский стол в ресторане, а затем время для самостоятельной прогулки.

Вы вернётесь в отель в Бодруме около 20:00–21:00 — всё зависит от дорожной ситуации.

Примерный тайминг

5:00–5:15 — выезд из отеля
5:15–10:00 — дорога к Памуккале
10:00–10:30 — Памуккале
10:30–11:00 — знакомство с местными ремёслами
11:00–12:30 — Иераполис и травертины Памуккале
12:30–15:30 — обед и свободное время
15:30–21:00 — обратная дорога в Бодрум

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, обед, дегустация вина
  • Дополнительные расходы: завтрак (по меню кафе — или возьмите перекус с собой), билет в Памуккале — €30, билет на территорию бассейна Клеопатры — €11
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник и пятницу в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)€65
Дети до 11 лет€45
Дети до 6 лет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кубку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

