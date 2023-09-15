Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»

Посетить семейную винодельню Мор Салкым и раскрыть все этапы производства местного вина

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Мы отправимся в одну из живописных деревень рядом с Бодрумом.

Расположенная на склонах гор в тени сосновых и оливковых деревьев, она напоминает итальянскую Тоскану. Раньше здесь дули северные ветра — и жители занимались выращиванием табака и кунжута. Сейчас климат стал мягче, и основным производством стало вино. Не буду раскрывать все секреты: остальное вы узнаете на экскурсии!
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Семейная винодельня Мор Салкым

Мы посетим семейную винодельню Мор Салкым, основанную коренными жителями этих мест. Они проделали огромный путь от изготовления домашнего вина для себя, до частного винодельческого хозяйства. На экскурсии по нему вы погуляете по виноградникам и винным подвалам, раскроете все этапы производства вина и по желанию попробуете его. В выходные на винодельне проходят концерты живой музыки: джазовой, латинской и американской.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле. Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно — от 150 евро.
  • По желанию, мы можем добавить в маршрут ещё одну винодельню — Карнас
  • Вино и закуски не включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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