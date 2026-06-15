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сортов вина и обед в ресторане из гайда мишлен. Он подробно рассказал нам всю историю начала виноделия в мире и конкретно в Турции, а также подстроился под наши временные пожелания по - маршруту и требования по - дегустации!



Все винодельни были с изумительными видами, как на сами виноградники, так и на горы, долину и море.



В наш маршрут вошли:



- изумительная домашняя винодельня, где мы приобрели три бутылки восхитительного красного вина о чем теперь очень сожалееем в Москве! Так как нужно было брать в три раза больше!!!



- винодельня, которая делает зинфандель и держит ресторан вошедший в гид Мишлен.



- винодельня организующая у себя на винограднике незабываемые джаз - концерты и тзготавливающее сладкое десертное вино в том числе.



Если ещё раз окажемся в Бодруме - обязательно воспользуемся услугами Джамиля. И порекомендуем его всем своим знакомым и друзьям!

Спасибо! Мы были счастливы!