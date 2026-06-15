Мы отправимся в одну из живописных деревень рядом с Бодрумом.
Расположенная на склонах гор в тени сосновых и оливковых деревьев, она напоминает итальянскую Тоскану. Раньше здесь дули северные ветра — и жители занимались выращиванием табака и кунжута. Сейчас климат стал мягче, и основным производством стало вино. Не буду раскрывать все секреты: остальное вы узнаете на экскурсии!
Расположенная на склонах гор в тени сосновых и оливковых деревьев, она напоминает итальянскую Тоскану. Раньше здесь дули северные ветра — и жители занимались выращиванием табака и кунжута. Сейчас климат стал мягче, и основным производством стало вино. Не буду раскрывать все секреты: остальное вы узнаете на экскурсии!
Описание экскурсии
Семейная винодельня Мор Салкым
Мы посетим семейную винодельню Мор Салкым, основанную коренными жителями этих мест. Начав с производства домашнего вина для себя и близких, со временем они превратили своё увлечение в собственное винодельческое хозяйство.
Вы прогуляетесь по виноградникам, заглянете в винные подвалы и при желании сможете продегустировать местные вина. По выходным на винодельне проходят концерты живой музыки — здесь звучат джаз, латиноамериканские и американские композиции.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии на вашем авто
- За доплату программу можно провести для большего количества человек — подробнее в переписке
- Дополнительные расходы: дегустация 4 сортов вина — €35 + НДС (итого €44 за чел.), закуски — €20 + НДС (итого €26 за чел.)
- По желанию мы можем добавить в маршрут винодельню Карнас
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 795 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день, никак не ожидали виноградников в Турции, но они есть! очень неплохое вино, вкусное кафе, отзывчивы люди. Джемиль нам организовал хороший микроавтобус на 10 человек, всегда был на связи,
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С
однозначно рекомендую посетить, душевное место и душевный хозяин винодельни,а заодно и душевный гид, который расскажет про историю виноделия, местного и не только. все было супер, рекомендую посетить
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Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Джамиль самый профессиональный гид города, с ним мы посетили три замечательные винодельни, которые покорили наши сердца!
Джамиль организовал нам дегустации порядка 10 разных
Джамиль самый профессиональный гид города, с ним мы посетили три замечательные винодельни, которые покорили наши сердца!
Джамиль организовал нам дегустации порядка 10 разных
+2
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Представьте себе, что, приезжая на винодельню (а в данном случае можно посетить до 3-виноделен,мы съездили на две),а вас там встречают, как дорогого друга и любимого гостя, не в последнюю очередь
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Д
Посетили винодельню семьей, 6 человек, и остались довольны абсолютно все. Место необыкновенно красивое, всё обустроено очень толково, аккуратно, с любовью. Очень приветливые, гостеприимные хозяева. Рассказали и показали нам весь процесс
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А
Сама винодельня оставила очень хорошее впечатление. Отдельно хочу отметить сотрудницу Александру, которая проводила дегустацию: она подробно рассказала о производстве и винах в рамках доступного времени. Ее услуги были оплачены отдельно
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Входит в следующие категории Бодрума
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