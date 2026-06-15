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Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»

Посетить семейную винодельню Мор Салкым и раскрыть все этапы производства местного вина
Мы отправимся в одну из живописных деревень рядом с Бодрумом.

Расположенная на склонах гор в тени сосновых и оливковых деревьев, она напоминает итальянскую Тоскану. Раньше здесь дули северные ветра — и жители занимались выращиванием табака и кунжута. Сейчас климат стал мягче, и основным производством стало вино. Не буду раскрывать все секреты: остальное вы узнаете на экскурсии!
4.8
7 отзывов
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»

Описание экскурсии

Семейная винодельня Мор Салкым

Мы посетим семейную винодельню Мор Салкым, основанную коренными жителями этих мест. Начав с производства домашнего вина для себя и близких, со временем они превратили своё увлечение в собственное винодельческое хозяйство.
Вы прогуляетесь по виноградникам, заглянете в винные подвалы и при желании сможете продегустировать местные вина. По выходным на винодельне проходят концерты живой музыки — здесь звучат джаз, латиноамериканские и американские композиции.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии на вашем авто
  • За доплату программу можно провести для большего количества человек — подробнее в переписке
  • Дополнительные расходы: дегустация 4 сортов вина — €35 + НДС (итого €44 за чел.), закуски — €20 + НДС (итого €26 за чел.)
  • По желанию мы можем добавить в маршрут винодельню Карнас

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 795 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю
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так, чтобы вокруг вас были не старые камни и красивые здания, а ожили интересные истории и персонажи. Готов помочь вам открыть истинную сущность Турции. Если хотите весело и познавательно провести время — обращайтесь! До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Добрый день, никак не ожидали виноградников в Турции, но они есть! очень неплохое вино, вкусное кафе, отзывчивы люди. Джемиль нам организовал хороший микроавтобус на 10 человек, всегда был на связи,
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все прошло четко и комфортно. Машина пришла за нами в отель вовремя и привезли нас обратно в заранее оговоренное время. На винодельне есть русско-язычная девушка, совершено замечательная. Провела нам экскурсию, рекомендовала некоторые вина, мы прекрасно пили их до конца нашего отдыха. Очень рекомендую! на виноградниках было не жарко, всегда ветерок и очень комфортно!

Добрый день, никак не ожидали виноградников в Турции, но они есть! очень неплохое вино, вкусное кафе,
Добрый день, никак не ожидали виноградников в Турции, но они есть! очень неплохое вино, вкусное кафе,
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С
однозначно рекомендую посетить, душевное место и душевный хозяин винодельни,а заодно и душевный гид, который расскажет про историю виноделия, местного и не только. все было супер, рекомендую посетить
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Екатерина
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Джамиль самый профессиональный гид города, с ним мы посетили три замечательные винодельни, которые покорили наши сердца!
Джамиль организовал нам дегустации порядка 10 разных
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сортов вина и обед в ресторане из гайда мишлен. Он подробно рассказал нам всю историю начала виноделия в мире и конкретно в Турции, а также подстроился под наши временные пожелания по - маршруту и требования по - дегустации!

Все винодельни были с изумительными видами, как на сами виноградники, так и на горы, долину и море.

В наш маршрут вошли:

- изумительная домашняя винодельня, где мы приобрели три бутылки восхитительного красного вина о чем теперь очень сожалееем в Москве! Так как нужно было брать в три раза больше!!!

- винодельня, которая делает зинфандель и держит ресторан вошедший в гид Мишлен.

- винодельня организующая у себя на винограднике незабываемые джаз - концерты и тзготавливающее сладкое десертное вино в том числе.

Если ещё раз окажемся в Бодруме - обязательно воспользуемся услугами Джамиля. И порекомендуем его всем своим знакомым и друзьям!
Спасибо! Мы были счастливы!

Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!+2
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
Спасибо Джамилю за организацию самой интереснейшей экскурсии в Бодруме!
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Костя
Представьте себе, что, приезжая на винодельню (а в данном случае можно посетить до 3-виноделен,мы съездили на две),а вас там встречают, как дорогого друга и любимого гостя, не в последнюю очередь
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потому, что вы в компании Джемиля, который знает практически все и всех!
Поэтому эта экскурсия - это не просто исторический и практический экскурс,но и знакомство с владельцами виноделен, мишленовскими шефами и море интересной информации!
Если вам интересен винный антураж, вы хотите не только уметь выбрать приличное вино, но и перекинуть эмоциональный мостик между виноделом, вином,которое он создал и собой,а главное, рассказать об этом друзьям потом,вам стоит все увидеть своими глазами)

Представьте себе, что, приезжая на винодельню (а в данном случае можно посетить до 3-виноделен,мы съездили на
Представьте себе, что, приезжая на винодельню (а в данном случае можно посетить до 3-виноделен,мы съездили на
Представьте себе, что, приезжая на винодельню (а в данном случае можно посетить до 3-виноделен,мы съездили на
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Д
Посетили винодельню семьей, 6 человек, и остались довольны абсолютно все. Место необыкновенно красивое, всё обустроено очень толково, аккуратно, с любовью. Очень приветливые, гостеприимные хозяева. Рассказали и показали нам весь процесс
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производства вина, а после предложили дегустацию с щедрыми закусками. Здесь также можно остаться и поужинать, что оказалось для нас очень кстати. Но огромное спасибо хотелось бы сказать Джемилю как приятному, интересному собеседнику, разностороннему человеку. Кроме того, перед самой экскурсией у нас произошел небольшой несчастный случай, и Джемиль пришел нам на помощь, хотя мы совсем этого не ожидали и уже были готовы отменить поездку. Он помог нам разрешить наши проблемы, терпеливо дождался нас. Благодаря ему экскурсия всё же состоялась, чему мы очень рады. Спасибо не только за прекрасную поездку, но и за человеческое отношение!

Посетили винодельню семьей, 6 человек, и остались довольны абсолютно все. Место необыкновенно красивое, всё обустроено очень
Посетили винодельню семьей, 6 человек, и остались довольны абсолютно все. Место необыкновенно красивое, всё обустроено очень
Посетили винодельню семьей, 6 человек, и остались довольны абсолютно все. Место необыкновенно красивое, всё обустроено очень
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А
Сама винодельня оставила очень хорошее впечатление. Отдельно хочу отметить сотрудницу Александру, которая проводила дегустацию: она подробно рассказала о производстве и винах в рамках доступного времени. Ее услуги были оплачены отдельно
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напрямую.
При этом работа гида вызвала вопросы. Основная часть информации касалась общего исторического контекста (период до нашей эры), однако информации непосредственно о винодельне гид практически не предоставил. Его присутствие было не обязательным.
Также в программе не состоялось посещение заявленных смотровых точек. Дополнительно пришлось самостоятельно многократно и жестко настаивать на возможности посмотреть производство. В итоге помещения производственной части открыл и показал сотрудник/рабочий винодельни на турецком, однако часть озвученной информации впоследствии была скорректирована Александрой как неточная.
Со стороны гида было озвучено, что часть объектов недоступна для посещения в выбранное время и что для полноценной экскурсии следовало приезжать в другое время. Эта информация заранее не сообщалась.
В завершение поездки гид попросил подвезти его до дома. Мы согласились, однако считаю такую просьбу не вполне уместной в рамках оплаченной экскурсионной услуги. Дополнительно маршрут оказался длиннее и сложнее ожидаемого (по горной грунтовой дороге, серпантину).
Отдельно хочу отметить водителя — он был вежлив, внимателен и помог с покупкой вина.
В целом впечатление от самой винодельни положительное, однако организация экскурсионного сопровождения, по нашему мнению, требует доработки.

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