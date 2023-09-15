Джемиль — ваш гид в Бодруме

Провёл экскурсии для 205 туристов

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Джемиль, я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. После 24 лет офицерской службы отучился на гида-экскусовода, почти 10 лет работал в крупнейших турфирмах, а с 2016 года работаю на фрилансе. Не специализируюсь только на одной области, могу и готов сопровождать вас в поездках в каждый уголок страны. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю так, чтобы вокруг вас были не старые камни и красивые здания, а ожили интересные истории и персонажи. Готов помочь вам открыть истинную сущность Турции. Если хотите весело и познавательно провести время — обращайтесь! До скорой встречи!

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