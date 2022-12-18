Дайвинг в Бодруме

Провести полчаса в объятьях Эгейского моря и отдохнуть на катере

Можно написать много восторженных слов о дайвинге, но ничто не сравнится с первым погружением в реальности.

В бухточке недалеко от Бодрума вы побываете в подводном Эгейском царстве, наслаждаясь красотой и силой моря. А инструктор обучит навыкам дайвинга и обеспечит безопасность.
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Ближайшие даты:
18
дек
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Описание

Что вас ожидает

Первое погружение с комфортом
Из порта возьмем курс в сторону бухты, где пройдет погружение. Разумеется, вы пройдете теоретическую и практическую подготовку, научитесь пользоваться снаряжением для дайвинга. Исследовать подводный мир вы будете в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. На глубине Эгейского моря вам встретится множество рыбок, например, серебристые сибас и дорадо; вас покорит голубизна и прозрачность воды. А в оставшееся время вы позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.

Подробная программа

c 9:30 — сбор путешественников по отелям
10:00 — отплытие из порта
11:00-12:30 — погружение (25 минут)
отдых и обед
14:00 прибытие в порт
возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, снаряжение для дайвинга и обед (рис, жареная курица, салат с помидорами).
  • Напитки оплачиваются дополнительно.
  • Для детей до 12 лет экскурсия проводится без погружения.
  • Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк: доплата за трансфер 5$.
  • Программа не предполагает сопровождения русскоговорящего гида.

ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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