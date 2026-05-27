Мы отправимся в Эфес — музей под открытым небом и город богини Артемиды.
По дороге сделаем остановку у озера Бафа, а в Сельчуке посетим дом Девы Марии, базилику Святого Иоанна и руины одного из Семи чудес древнего мира.
Гид расскажет о географии, культуре и природе Турции, а также поделится местными легендами и историями.
По дороге сделаем остановку у озера Бафа, а в Сельчуке посетим дом Девы Марии, базилику Святого Иоанна и руины одного из Семи чудес древнего мира.
Гид расскажет о географии, культуре и природе Турции, а также поделится местными легендами и историями.
Описание экскурсии
Бодрум → Бафа → Сельчук → Бафа → Бодрум
7:30–8:20 — сбор путешественников из отелей Бодрума
9:40 — остановка у озера Бафа (отдых, чай и туалет; 20 мин)
11:30 — прибытие в Сельчук (провинция Измир)
Дом Девы Марии (около 30 мин) — место паломничества
Античный город Эфес (около 90 мин) — один из лучших сохранившихся античных городов Средиземноморья
Обед в местном кебаб-ресторане (около 45 мин, по желанию, блюда выбираются по меню и оплачиваются отдельно)
Базилика Святого Иоанна (около 30 мин) — руины храма над предполагаемым местом захоронения апостола
Храм Артемиды (около 15 мин) — остатки одного из Семи чудес древнего мира
15:00 — выезд в Бодрум
16:15 — остановка у озера Бафа (15 мин)
18:00 — возвращение в Бодрум
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на современном автобусе с кондиционером, все налоги и пассажирская страховка, бесплатная питьевая вода в автобусе, угощение турецким чаем у озера Бафа
- Не рекомендуем поездку путешественникам с ограниченными возможностями передвижения и сердечно-сосудистыми заболеваниями, детям до 7 лет
- Дополнительные расходы (по желанию, за чел.): дом Девы Марии — €20, Эфес — €40, базилика Святого Иоанна — €5, обед (по меню)
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
в среду и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€99
|Дети до 12 лет
|€70
|Дети до 6 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, организующую экскурсии и поездки в сопровождении гидов. Все мероприятия полностью застрахованы и зарегистрированы в Министерстве туризма и Национальной транспортной системе UETS. Вы также можете заказать индивидуальные программы, специально организованные в соответствии с вашими личными пожеланиями. Желаем вам спокойного отдыха в Турции!
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Эфес из Бодрума: античность, мифология и христианские святыни»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
Погрузитесь в историю Эфеса на индивидуальной экскурсии из Бодрума. Узнайте о развитии города, посетите храм Артемиды и библиотеку Цельса
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
€730 за всё до 6 чел.
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€75
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Путешествие в Бодруме: Иераполис и Памуккале. Исследуйте древние руины и наслаждайтесь термальными источниками. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
€900 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Эфес и Дом Девы Марии из Бодрума: античный город и святое место
Начало: Мы заберём вас у ресепшена вашего отеля
29 мая в 14:00
30 мая в 07:00
€49.40
€52 за всё до 3 чел.
€99 за человека