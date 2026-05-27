Эфес — город, где античность ощущается особенно ярко. Вы пройдёте по мраморным улицам, увидите библиотеку Цельса, амфитеатр и храмы. Разберётесь, как здесь жили люди более 2000 лет назад. Узнаете о культуре и религии древнего города и поймёте, как его история продолжает влиять на современную Турцию.

6:00–7:00 — выезд из отелей Бодрума

7:00–10:30 — переезд в Эфес

В дороге будут остановки для отдыха. Гид расскажет, как был устроен древний город, чем жили местные и почему Эфес считался одним из самых важных центров Малой Азии.

10:30–13:00 — прогулка по Эфесу

Вы увидите:

библиотеку Цельса — один из символов античного мира

большой амфитеатр, вмещавший десятки тысяч зрителей

храм Адриана — изящный образец римской архитектуры

мраморные улицы и агоры — центр общественной и торговой жизни

Вы узнаете, как здесь развивалась торговля, религия и повседневная жизнь.

13:00–14:00 — обед

14:30–15:30 — дом Девы Марии

Посетите одно из значимых паломнических мест. Гид объяснит, почему Эфес стал центром христианства и какое значение имеет дом Девы Марии для верующих всего мира.

19:30 — возвращение в Бодрум

