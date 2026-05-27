Эфес — город, где античность ощущается особенно ярко. Вы пройдёте по мраморным улицам, увидите библиотеку Цельса, амфитеатр и храмы. Разберётесь, как здесь жили люди более 2000 лет назад.
Узнаете о культуре и религии древнего города и поймёте, как его история продолжает влиять на современную Турцию.
Описание экскурсии
6:00–7:00 — выезд из отелей Бодрума
7:00–10:30 — переезд в Эфес
В дороге будут остановки для отдыха. Гид расскажет, как был устроен древний город, чем жили местные и почему Эфес считался одним из самых важных центров Малой Азии.
10:30–13:00 — прогулка по Эфесу
Вы увидите:
- библиотеку Цельса — один из символов античного мира
- большой амфитеатр, вмещавший десятки тысяч зрителей
- храм Адриана — изящный образец римской архитектуры
- мраморные улицы и агоры — центр общественной и торговой жизни
Вы узнаете, как здесь развивалась торговля, религия и повседневная жизнь.
13:00–14:00 — обед
14:30–15:30 — дом Девы Марии
Посетите одно из значимых паломнических мест. Гид объяснит, почему Эфес стал центром христианства и какое значение имеет дом Девы Марии для верующих всего мира.
19:30 — возвращение в Бодрум
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автобусе, страховка и обед (без напитков)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Эфес — €40 за чел. и в дом Девы Марии — €25 за чел. Дети до 7 лет проходят бесплатно
- С вами будет гид из нашей компании
в среду и субботу в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 11
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
