Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Для вашего удобства мы предлагаем два вида транспорта — квадроцикл или багги. Они могут быть двухместными — для водителя и одного пассажира, или же одноместными. Наши опытные инструктора доходчиво объяснят и покажут технику управления и проведут инструктаж.
Важно знать:
С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
Трансфер из отеля и обратно в отель
Вождение квадроцикла на час
Инструктаж
Шлем
Что не входит
Любые напитки
Личные затраты
Видео и фото-съемка
Время проведения: Каждый день, в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда