Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Мы приглашаем Вас на экстремальную экскурсию для любителей острых ощущений.



Мы предлагаем мчаться по бездорожью и преодолевать различные препятствия навстречу новым приключениям, которые оставят в вашей памяти невероятные эмоции! Маршрут полон лесов, гор и дикой природы.



Для путешествия не нужны даже водительские права, так как транспорт совершенно прост в управлении и его с легкостью освоит даже новичок.