Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Сафари на квадроциклах или багги

Мы приглашаем Вас на экстремальную экскурсию для любителей острых ощущений

Мы приглашаем Вас на экстремальную экскурсию для любителей острых ощущений.

Мы предлагаем мчаться по бездорожью и преодолевать различные препятствия навстречу новым приключениям, которые оставят в вашей памяти невероятные эмоции! Маршрут полон лесов, гор и дикой природы.

Для путешествия не нужны даже водительские права, так как транспорт совершенно прост в управлении и его с легкостью освоит даже новичок.
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги

Что вас ждет:

  • Для вашего удобства мы предлагаем два вида транспорта — квадроцикл или багги. Они могут быть двухместными — для водителя и одного пассажира, или же одноместными. Наши опытные инструктора доходчиво объяснят и покажут технику управления и проведут инструктаж.

Важно знать:

  • С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Вождение квадроцикла на час
  • Инструктаж
  • Шлем
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Видео и фото-съемка
Время проведения: Каждый день, в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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