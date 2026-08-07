Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Если вы ищете приключений и мечтаете за короткое время открыть для себя природные чудеса и уединенные места Бодрума, тогда этот тур для вас! Вас ждут увлекательные препятствия, а дорога пройдет через песчаные тропы, грязевые участки и водные преграды, добавляя драйва и азарта вашему путешествию!
Описание экскурсииКомфорт и безопасность Мы позаботимся о вашем удобстве и организуем трансфер из отеля в Бодруме к месту начала нашей экскурсии. По прибытии вас встретят опытные инструкторы, которые подробно объяснят правила управления квадроциклами и дадут рекомендации по безопасности. У вас будет возможность пройти небольшую тренировку, чтобы почувствовать себя уверенно перед стартом. Наше приключение начнется только после того, как вы будете полностью готовы! Красивые пейзажи и деревня Чамлык Во время поездки вас ждут живописные маршруты, пролегающие через невероятные природные уголки Бодрума. Вы сможете насладиться великолепными пейзажами и уникальной атмосферой этого региона. Кроме того, мы сделаем остановку в деревне Чамлык. Здесь вы:
- узнаете интересные факты о её истории;
- сможете запечатлеть яркие моменты на фото;
• поближе познакомитесь с жизнью местных жителей. После окончания экскурсии мы организуем ваш обратный трансфер в отель. Важная информация:
- Время выезда может отличаться, поэтому рекомендуем уточнить детали заранее. Пожалуйста, ожидайте автобус у центрального входа в отель.
- Для трансферов из Ялыкавака, Гюндогана и Гёлькой предусмотрена дополнительная оплата (25 €).
- Для гостей из Тургутрейса и Акьярлара экскурсия проводится по вторникам, четвергам и субботам.
Ежедневно, время зависит от вашего отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение
- Поездка на квадроцикле около 1, 5 часов
Что не входит в цену
- Фото и видео по желанию
- Напитки, еда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время зависит от вашего отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время выезда может отличаться, поэтому рекомендуем уточнить детали заранее. Пожалуйста, ожидайте автобус у центрального входа в отель
- Для трансферов из Ялыкавака, Гюндогана и Гёлькой предусмотрена дополнительная оплата (25 €)
- Для гостей из Тургутрейса и Акьярлара экскурсия проводится по вторникам, четвергам и субботам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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