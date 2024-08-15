Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€50 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
18 июн в 09:00
19 июн в 09:00
€530 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке (в группе)
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: В отеле Liberty Lykia
Расписание: в пятницу в 08:00 и 08:30
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 августа 2024Впервые побывали в Фетхие, и сразу решили расширить свои познания региона. Забронировали поездку, выбрали гида - Марину! Светлый, душевный человек,
- ААлексей10 июля 2024Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Ликийские гробницы и гробница Аминтаса»
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