Дух захватывало от этих невероятных видов и красивых мест. Мы даже не ожидали! Мехмет не только интересно и много рассказывал, но еще и как профессионал нас фотографировал. За такие фотосессии профессиональные фотографы берут большие деньги, здесь у нас было всё включено за копейки.

Потом мы поехали в Олюдениз. Там красивейшая панорама! И у нас оттуда теперь есть шикарные фотографии.

Затем мы приехали в Каякёй. По дороге Мехмет много нам рассказывал про историю Турции. Были и печальные, и грустные истории. К сожалению, основанные на реальных событиях.

Мы погуляли по локации, где можно было сделать самые классные фотографии. Раньше это был греческий город.

После мы сделали еще остановку. Мы поднялись к гробнице Аминтаса. Там же мы увидели более 25 разных ликийских гробниц. Снова узнали от Мехмета много новой и интересной информации.

По возвращению мы видели наверно самую шикарную локацию - панораму Фетхие. Мы влюбились в этот город. Зачаровано смотрели на красоту вокруг. И, конечно, мы получили красочные фотографии с этого места. В конце экскурсии Мехмет предложил нам еще погулять по центру города, где старый город. Мы немного погуляли и разошлись у нашего отеля.

Экскурсия была лёгкая, всего 3 часа. Мы успели посетить достаточно мест за это время и получили много интересной информации. И главное, у нас на память осталось много прекрасных фотографий.

Огромное спасибо Мехмету за эту чудесную экскурсию.