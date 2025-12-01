Индивидуальная
до 6 чел.
Фотомаршрут из Фетхие
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€375 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€550 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Вт, Чт, Пт, Вс - 10.30 – 16.30
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу1 декабря 2025Настоящий «фото»-маршрут, красивый легкий. Отличный вариант на первую половину дня.
Мы были зимой, в несезон, но повезло с погодой, поэтому получилось полюбоваться красивыми видами Фетхие и Олюдениза 😍
- ССергей26 ноября 2025Очень понравилось. Красивейшие места и очень интересная информация от гида.
- ВВалерия8 ноября 2025Огромное спасибо Мемеду за прекрасную экскурсию. Так подробно и интересно рассказал про историю Турции, необычные факты. И взрослым и детям
- ККсения14 октября 2025Добрый день! Прекрасная экскурсия, Мехмет отличный гид! Очень внимательный, всегда на связи, отличный сервис! Экскурсия была интересная, по очень красивым местам! Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии, все супер! Благодарю! И всем рекомендую!)
- ЮЮлия24 сентября 2025Если вы в комфорте хотите увидеть основные достопримечательности и красоты Фетхие, то вам следует посетить именно эту экскурсию! Прекрасные виды, отличный рассказчик, легкая, увлекательная и неутомительная поездка вам обеспечены! Отличного путешествия!
- ООлеся21 сентября 2025Нас забрал Мехмет от нашего отеля на комфортабельной машине.
Очень много красоты мы увидели на этой экскурсии!!!
Была остановка в Долине бабочек.
- PPavel19 сентября 2025Интересно рассказывают про историю Турции, экскурсия проходит довольно легко. Показали хорошие смотровые площадки! Экскурсовод сделал несколько красивых фотографий нашей семьи!
Приятный водитель и комфортный трансфер.
- ВВладимир11 сентября 2025Очень довольны экскурсионной программой Мемеда. Очень позитивный человек. Хорошее знание экскурсионной программы. Рассказал много интересного как по экскурсии, так и по Турции в целом. Ответил на все интересующие нас вопросы. Патриот своей страны, что очень приятно, без перегибов.
- ЕЕкатерина22 августа 2025Отдыхали с семьей в Фетхие, искали непродолжительную обзорную экскурсию по окрестностям, чтобы это не наскучило ребенку-дошкольнику, обязательно на комфортном автомобиле,
- ВВероника15 июля 2025Прекрасно организованная экскурсия- поездка на комфортабельном «Мерседес Вито» с остановками в видовых локациях.
Мемет- чудесный рассказчик, даже дети были увлечены. Мы
