Долина бабочек – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина бабочек» в Фетхие, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
На машине
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фотомаршрут из Фетхие
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€375 за всё до 6 чел.
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
На лодке
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€550 за всё до 8 чел.
Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»
На яхте
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Вт, Чт, Пт, Вс - 10.30 – 16.30
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алсу
    1 декабря 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Настоящий «фото»-маршрут, красивый легкий. Отличный вариант на первую половину дня.
    Мы были зимой, в несезон, но повезло с погодой, поэтому получилось полюбоваться красивыми видами Фетхие и Олюдениза 😍
  • С
    Сергей
    26 ноября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Очень понравилось. Красивейшие места и очень интересная информация от гида.
  • В
    Валерия
    8 ноября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Огромное спасибо Мемеду за прекрасную экскурсию. Так подробно и интересно рассказал про историю Турции, необычные факты. И взрослым и детям
    читать дальше

    было очень интересно и познавательно, после экскурсии рассказал и показал где вкусно поесть. Много советов по данному региону. Рекомендую его на все 100% хороший русский язык.

  • К
    Ксения
    14 октября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Добрый день! Прекрасная экскурсия, Мехмет отличный гид! Очень внимательный, всегда на связи, отличный сервис! Экскурсия была интересная, по очень красивым местам! Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии, все супер! Благодарю! И всем рекомендую!)
  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Если вы в комфорте хотите увидеть основные достопримечательности и красоты Фетхие, то вам следует посетить именно эту экскурсию! Прекрасные виды, отличный рассказчик, легкая, увлекательная и неутомительная поездка вам обеспечены! Отличного путешествия!
  • О
    Олеся
    21 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Нас забрал Мехмет от нашего отеля на комфортабельной машине.
    Очень много красоты мы увидели на этой экскурсии!!!
    Была остановка в Долине бабочек.
    читать дальше

    Дух захватывало от этих невероятных видов и красивых мест. Мы даже не ожидали! Мехмет не только интересно и много рассказывал, но еще и как профессионал нас фотографировал. За такие фотосессии профессиональные фотографы берут большие деньги, здесь у нас было всё включено за копейки.
    Потом мы поехали в Олюдениз. Там красивейшая панорама! И у нас оттуда теперь есть шикарные фотографии.
    Затем мы приехали в Каякёй. По дороге Мехмет много нам рассказывал про историю Турции. Были и печальные, и грустные истории. К сожалению, основанные на реальных событиях.
    Мы погуляли по локации, где можно было сделать самые классные фотографии. Раньше это был греческий город.
    После мы сделали еще остановку. Мы поднялись к гробнице Аминтаса. Там же мы увидели более 25 разных ликийских гробниц. Снова узнали от Мехмета много новой и интересной информации.
    По возвращению мы видели наверно самую шикарную локацию - панораму Фетхие. Мы влюбились в этот город. Зачаровано смотрели на красоту вокруг. И, конечно, мы получили красочные фотографии с этого места. В конце экскурсии Мехмет предложил нам еще погулять по центру города, где старый город. Мы немного погуляли и разошлись у нашего отеля.
    Экскурсия была лёгкая, всего 3 часа. Мы успели посетить достаточно мест за это время и получили много интересной информации. И главное, у нас на память осталось много прекрасных фотографий.
    Огромное спасибо Мехмету за эту чудесную экскурсию.

  • P
    Pavel
    19 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Интересно рассказывают про историю Турции, экскурсия проходит довольно легко. Показали хорошие смотровые площадки! Экскурсовод сделал несколько красивых фотографий нашей семьи!
    Приятный водитель и комфортный трансфер.
  • В
    Владимир
    11 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Очень довольны экскурсионной программой Мемеда. Очень позитивный человек. Хорошее знание экскурсионной программы. Рассказал много интересного как по экскурсии, так и по Турции в целом. Ответил на все интересующие нас вопросы. Патриот своей страны, что очень приятно, без перегибов.
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Отдыхали с семьей в Фетхие, искали непродолжительную обзорную экскурсию по окрестностям, чтобы это не наскучило ребенку-дошкольнику, обязательно на комфортном автомобиле,
    читать дальше

    т. к. очень не любим автобусные экскурсии с толпами туристов. Из плюсов: комфортный автомобиль Mercedes, водитель и гид - два отдельных человека, за вечер посетили все самые красивые места региона, при этом успели и накупаться с утра,пообедать в отеле и вернуться в отель к ужину. В общем, получили то, что ожидали. За доп. плату гид может поснимать вас на профессиональный фотоаппарат, если вам это нужно.

  • В
    Вероника
    15 июля 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Прекрасно организованная экскурсия- поездка на комфортабельном «Мерседес Вито» с остановками в видовых локациях.
    Мемет- чудесный рассказчик, даже дети были увлечены. Мы
    читать дальше

    посетили смотровые площадки с видом на Фетхие и Бухту Бабочек, побродили по заброшенному городу Каякёй и увидели гробницу Аминтаса.
    Очень рекомендую данную экскурсию!
    Нам понравилось!

