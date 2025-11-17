Джип-сафари: драйв и невероятные ощущения Джип-сафари — незабываемое путешествие для ценителей природы, захватывающих приключений и ярких эмоций. Этот тур идеально подойдёт тем, кто хочет насладиться живописными пейзажами Турции, ощутить драйв от поездки на мощных внедорожниках 4×4 и узнать больше об исторических местах региона. Вас ждут захватывающие маршруты и увлекательные остановки. Профессиональная команда Наши опытные инструкторы проведут подробный инструктаж перед началом маршрута, расскажут об особенностях путешествия и ответят на все ваши вопросы. Маршрут общей протяжённостью 140 км. проходит через удивительные места, открывая красоту турецкой природы. Остановки на маршруте • Водопад Гизликент Этот «скрытый город» в живописных горах Тавра покорит вас своей красотой. Водопад окружён зеленью и скалами, создавая невероятную атмосферу уединения и природной магии.

Каньон Саклыкент Каньон Саклыкент — второй по длине в Европе. Его прохладные воды, берущие начало в Таврских горах, создают освежающую атмосферу даже в самый жаркий день. Здесь можно прогуляться вдоль ледяных потоков реки, наслаждаясь удивительными пейзажами.

Грязевые ванны В завершение путешествия вас ждёт возможность расслабиться в термальных источниках и принять грязевую ванну. После отдыха и водных процедур мы продолжим наш путь, возвращаясь в отели на джипах.

Водный драйв на джипах Этот необычный элемент сафари добавит путешествию веселья и эмоций. Во время поездки вы сможете принять участие в водных сражениях между джипами. Заряд позитива и веселья гарантирован! Важная информация:.

