Окунитесь в атмосферу приключений и свободы, оставив позади будничные заботы.
Испытайте заряд адреналина, управляя джипом по пересечённой местности и лесным тропам, наслаждаясь захватывающими дух видами Турции. Этот день подарит вам эмоции, которые надолго останутся в памяти.
Испытайте заряд адреналина, управляя джипом по пересечённой местности и лесным тропам, наслаждаясь захватывающими дух видами Турции. Этот день подарит вам эмоции, которые надолго останутся в памяти.
Описание экскурсии
Джип-сафари: драйв и невероятные ощущения Джип-сафари — незабываемое путешествие для ценителей природы, захватывающих приключений и ярких эмоций. Этот тур идеально подойдёт тем, кто хочет насладиться живописными пейзажами Турции, ощутить драйв от поездки на мощных внедорожниках 4×4 и узнать больше об исторических местах региона. Вас ждут захватывающие маршруты и увлекательные остановки. Профессиональная команда Наши опытные инструкторы проведут подробный инструктаж перед началом маршрута, расскажут об особенностях путешествия и ответят на все ваши вопросы. Маршрут общей протяжённостью 140 км. проходит через удивительные места, открывая красоту турецкой природы. Остановки на маршруте • Водопад Гизликент Этот «скрытый город» в живописных горах Тавра покорит вас своей красотой. Водопад окружён зеленью и скалами, создавая невероятную атмосферу уединения и природной магии.
- Каньон Саклыкент Каньон Саклыкент — второй по длине в Европе. Его прохладные воды, берущие начало в Таврских горах, создают освежающую атмосферу даже в самый жаркий день. Здесь можно прогуляться вдоль ледяных потоков реки, наслаждаясь удивительными пейзажами.
- Грязевые ванны В завершение путешествия вас ждёт возможность расслабиться в термальных источниках и принять грязевую ванну. После отдыха и водных процедур мы продолжим наш путь, возвращаясь в отели на джипах.
Водный драйв на джипах Этот необычный элемент сафари добавит путешествию веселья и эмоций. Во время поездки вы сможете принять участие в водных сражениях между джипами. Заряд позитива и веселья гарантирован! Важная информация:.
Водный драйв на джипах Этот необычный элемент сафари добавит путешествию веселья и эмоций. Во время поездки вы сможете принять участие в водных сражениях между джипами. Заряд позитива и веселья гарантирован! Важная информация:.
• Водный драйв на джипах Этот необычный элемент сафари добавит путешествию веселья и эмоций. Во время поездки вы сможете принять участие в водных сражениях между джипами. Заряд позитива и веселья гарантирован! Важная информация:
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, крем, купальный костюм и полотенце.
- Защитите свои ценные вещи от намокания во время катания на джипах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Саклыкент
- Каньон Саклыкент
- Водопад Гизликент
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Обед
- Поездка на джипах Land Rover
- Грязевые ванны
- Водные войны
Что не входит в цену
- Входной билет на: Водопад Гизликент, Каньон Саклыкент
- Напитки
- Личные расходы
- Рафтинг и зиплайн
- Аренда водяного пистолета
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, крем, купальный костюм и полотенце
- Защитите свои ценные вещи от намокания во время катания на джипах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Групповая
3 мая в 08:30
6 мая в 08:30
€35 за человека
Групповая
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие
Начало: Ваш отель
3 мая в 08:30
6 мая в 08:30
€34 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
Расписание: Ежедневно в 09:00.
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
€33 за человека