Запах сосен, спокойный темп и дорога, уводящая от шума курорта. За час вы проедете по живописному маршруту, полюбуетесь окрестностями и увидите руины Каякёя. Прогулка подойдёт даже тем, кто ни разу не сидел в седле.
Описание экскурсии
- Приключение начнётся на ранчо. Здесь вы познакомитесь с лошадью, получите необходимое снаряжение и пройдёте инструктаж по технике безопасности.
- Вы проедете по живописным лесным тропам, откуда открываются виды на окрестности Хисарёню и исторические руины Каякёя.
- Во время путешествия мы сделаем профессиональные фото и видео, которые можно купить на память в конце.
Организационные детали
- Программа не подойдёт детям до 5 лет, беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью.
- Важно: в групповом туре галоп запрещён. Опытные всадники могут предварительно забронировать индивидуальную поездку, чтобы передвигаться галопом.
- Трансфер из отеля входит в стоимость (если вы выбрали билет с ним). Профессиональные фото и видео оплачиваются отдельно.
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды.
ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Прогулка без трансфера
|€40
|Прогулка с трансфером из Олудениз, Хисарану, Оваджык
|€45
|Прогулка с трансфером из Фетхие
|€65
|Индивидуальная прогулка для опытных всадников с трансфером
|€125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
