Олюдениз-небольшой поселок в Турции, расположенный в 15 км от города Фетхие. Излюбленное место всеми туристами оставит у Вас в сердце след. Благодаря морской прогулке Вы сможете насладиться пейзажами, солнцем, прозрачно-голубой водой и подышать свежим, морским воздухом. Прогулка понравится всем, так как на выбор вы сможете выбрать корабль и обед, увидеть всю красоту островов собственными глазами!

Остановки для купания;

Долина Бабочек (остановка на пляже, а не на смотровой площадке)- живописный уголок Турции. Голубая вода, разноцветные камушки, величайшие скалы и мельчайший песок - это и многое другое Вы найдете в Долине Бабочек. Здесь обнаружено множество редких видов бабочек, так говорили многие турецкие ученые!

Остров святого Николая

Наша следующая остановка - это замечательное место, где расположено несколько руин церквей и древних зданий. Археологи считают это место, местом первоначального захоронения Святого Николая Мирликийского.

Согук Су;

Аквариум;

Верблюжий пляж (Camel Beach) - песчаный пляж с голубой водой на котором вы отлично проведете время со своими близкими и родными! Это место, благодаря не глубокому входу в море, подойдет как умелым пловцам, так и не умеющим плавать.

На каждую остановку предлагается 40-60 минут.

На Ваш выбор Вам будет представлено три вида лодок:

1) Двухэтажный корабль;

2) Корабль-дракон с водной горкой;

3) Небольшая лодка без громкой музыки с вместительностью до 50 человек.

Все судна снабжены спасательными жилетами, туалетами. А для тех кто любит экстрим присутствуют специально отведенные места для прыжков в воду.

На обед мы предоставим свежеприготовленную еду, которая состоит из курицы (барбекю) или рыбы, на выбор будут предложены рис и макароны, а также свежие фрукты.

Вы проведете время весело, примите солнечные ванны, получите бронзовый загар и останьтесь под впечатлением, а мы сделаем Ваш отдых еще более запоминающим!

Что взять с собой?

Купальники

Полотенца

Солнцезащитные очки

Крем

Головные уборы