Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”

Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”
Морская Прогулка в Олюденизе “6 Островов”

Что вы увидите 🤩

  • Долина Бабочек (остановка на пляже, а не на смотровой площадке)
  • Остров святого Николая
  • Согук Су
  • Аквариум
  • Верблюжий пляж (Camel Beach)
Олюдениз-небольшой поселок в Турции, расположенный в 15 км от города Фетхие. Излюбленное место всеми туристами оставит у Вас в сердце след. Благодаря морской прогулке Вы сможете насладиться пейзажами, солнцем, прозрачно-голубой водой и подышать свежим, морским воздухом. Прогулка понравится всем, так как на выбор вы сможете выбрать корабль и обед, увидеть всю красоту островов собственными глазами!
Остановки для купания;
Долина Бабочек (остановка на пляже, а не на смотровой площадке)- живописный уголок Турции. Голубая вода, разноцветные камушки, величайшие скалы и мельчайший песок - это и многое другое Вы найдете в Долине Бабочек. Здесь обнаружено множество редких видов бабочек, так говорили многие турецкие ученые!
Остров святого Николая
Наша следующая остановка - это замечательное место, где расположено несколько руин церквей и древних зданий. Археологи считают это место, местом первоначального захоронения Святого Николая Мирликийского.
Согук Су;
Аквариум;
Верблюжий пляж (Camel Beach) - песчаный пляж с голубой водой на котором вы отлично проведете время со своими близкими и родными! Это место, благодаря не глубокому входу в море, подойдет как умелым пловцам, так и не умеющим плавать.
На каждую остановку предлагается 40-60 минут.

На Ваш выбор Вам будет представлено три вида лодок:

  • 1) Двухэтажный корабль;
  • 2) Корабль-дракон с водной горкой;
  • 3) Небольшая лодка без громкой музыки с вместительностью до 50 человек.
  • Все судна снабжены спасательными жилетами, туалетами. А для тех кто любит экстрим присутствуют специально отведенные места для прыжков в воду.
  • На обед мы предоставим свежеприготовленную еду, которая состоит из курицы (барбекю) или рыбы, на выбор будут предложены рис и макароны, а также свежие фрукты.
Вы проведете время весело, примите солнечные ванны, получите бронзовый загар и останьтесь под впечатлением, а мы сделаем Ваш отдых еще более запоминающим!
Что взять с собой?
Купальники
Полотенца
Солнцезащитные очки
Крем
Головные уборы
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Обед
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Время проведения: с 10.30 до 16.30 – Каждый день
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Фетхих

Морское путешествие (4 дня)
от 620
за 1 чел.
96ч
Морское путешествие (4 дня)
По субботам в 15:00
Заповедник Дальян из Фетхие
35
за 1 чел.
10ч
Заповедник Дальян из Фетхие
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
ежедневно в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Фетхих. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Фетхих
🇹🇷