Скалистые берега Олюдениза таят укромные уголки, впечатляющие красотой. Это недоступная с суши Голубая пещера, где вода будто светится неоном. И утопающая в зелени Долина бабочек, над которой кружится вихрь разноцветных крыльев.
Магия природы в каждом мгновении! Вы полюбуетесь этими видами, а также раскроете некоторые секреты этих мест.
Магия природы в каждом мгновении! Вы полюбуетесь этими видами, а также раскроете некоторые секреты этих мест.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубую пещеру — грот в скалах, доступный только с моря. Здесь кажется, что вода светится изнутри.
- Долину бабочек — природный заповедник с отвесными скалами, которые срываются в море. Это дикая и прекрасная Турция, нетронутая цивилизацией.
- песчаную косу Голубой лагуны и парапланы над горой Бабадаг, которые будут парить над побережьем на обратном пути.
Вы узнаете:
- в чём секрет неонового свечения воды в Голубой пещере.
- почему Долина бабочек была долго изолирована от внешнего мира.
- кто в древности укрывался в этих неприступных скалах.
- какие тайные бухты и гроты знают только местные капитаны.
- как живут обычные моряки Эгейского побережья.
- как Олюдениз стал точкой притяжения экстремалов и столицей парапланеризма.
Организационные детали
- К месту старта вам необходимо добраться самостоятельно.
- Вы можете взять с собой любые напитки и еду.
- Перед отправлением вы пройдёте инструктаж по безопасности. На борту есть спасжилеты.
- Возможна тряска на волнах. Круиз не рекомендуется на поздних сроках беременности или при серьёзных проблемах со спиной/позвоночником.
- Вы можете взять на борт ещё до 2 человек с доплатой — $40 за каждого.
- Доплата за каждый последующий час — $100.
- Изменение маршрута оплачивается отдельно — $70.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Олюденизе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атаберк — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Полёты — это не только моя работа. Это то, как я вижу мир. Я основал компанию, чтобы распахнуть гаризонт для вас.
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