Яхт-тур в долину бабочек откроет для вас природный рай, спрятанный среди скал и оставит незабываемые воспоминания.

Долина бабочек

Долина бабочек, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас очарует эта долина, названная в честь изящных и безупречных бабочек. Здесь обитают тигровые бабочки и еще более 80 видов бабочек.

Что вас ждет

Мы отправляемся из отелей рано утром, после полуторачасовой поездки у нас будет перерыв на завтрак «шведский стол» в ресторане в деревне Бекджилер. Далее продолжим путь до яхты на пляже Олюдениз. Пересядем на яхту и через 40 минут, мы на месте — в долине бабочек, где вы спокойно проведете время в приятных, тихих бухтах.

Вы можете наблюдать за великолепными бабочками, отправиться в поход по долине, осмотреть достопримечательности и попробовать вкусную еду, увидеть водопад, льющийся со скал в долине с высоты нескольких метров.

На обратном пути мы остановимся в Олюденизе. Здесь у вас будет час свободного времени.

Важно знать

В путешествии вам понадобится купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем.

В стоимость экскурсии включено:

обед

страхование

Туристы оплачивают самостоятельно: