Яхт-тур в долину бабочек

Вы совершите однодневную поездку в мир грез, где обитает более 80 видов бабочек, искупаетесь в...

Вы совершите однодневную поездку в мир грез, где обитает более 80 видов бабочек, искупаетесь в чистом море, понежитесь на белоснежном песчаном пляже, полюбуетесь великолепными видами на долину, насладитесь солнцем и теплом.
Яхт-тур в долину бабочек
Яхт-тур в долину бабочек
Яхт-тур в долину бабочек
Яхт-тур в долину бабочек
Яхт-тур в долину бабочек
Яхт-тур в долину бабочек
Яхт-тур в долину бабочек откроет для вас природный рай, спрятанный среди скал и оставит незабываемые воспоминания.
Долина бабочек
Долина бабочек, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас очарует эта долина, названная в честь изящных и безупречных бабочек. Здесь обитают тигровые бабочки и еще более 80 видов бабочек.
Что вас ждет
Мы отправляемся из отелей рано утром, после полуторачасовой поездки у нас будет перерыв на завтрак «шведский стол» в ресторане в деревне Бекджилер. Далее продолжим путь до яхты на пляже Олюдениз. Пересядем на яхту и через 40 минут, мы на месте — в долине бабочек, где вы спокойно проведете время в приятных, тихих бухтах.
Вы можете наблюдать за великолепными бабочками, отправиться в поход по долине, осмотреть достопримечательности и попробовать вкусную еду, увидеть водопад, льющийся со скал в долине с высоты нескольких метров.
На обратном пути мы остановимся в Олюденизе. Здесь у вас будет час свободного времени.
Важно знать
В путешествии вам понадобится купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем.

В стоимость экскурсии включено:

  • обед
  • страхование

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • все напитки.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Взрослый
€20

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед
  • страхование.
Что не входит
  • личные расходы
  • все напитки
  • трансфер от/до отеля
Место начала и завершения
Олюдениз Марина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Halil K.
Halil K.
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