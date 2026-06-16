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По ликийскому побережью: Каш, Калкан и пляж Капуташ

Отправиться из Фетхие к бирюзовому морю, старинным улочкам и панорамным видам
Вы познакомитесь с живописными местами побережья между Фетхие и Антальей. Мы посетим пляж Капуташ и прогуляемся по Кашу и Калкану. Полюбуемся атмосферными улочками, традиционной архитектурой и уютными гаванями. Обсудим историю и культуру Ликийского побережья. Поговорим о древней Ликии, прошлом Каша и Калкана, местных традициях и современной Турции.
По ликийскому побережью: Каш, Калкан и пляж Капуташ
По ликийскому побережью: Каш, Калкан и пляж Капуташ
По ликийскому побережью: Каш, Калкан и пляж Капуташ

Описание экскурсии

8:10–8:30 — сбор гостей из отелей Фетхие и Олюдениза.

9:30–10:30 — Калкан. Прогулка с гидом по атмосферным улочкам старого города, знакомство с историей бывшего греческого поселения. Свободное время для прогулок, фотографий и отдыха.

11:00–12:30 — пляж Капуташ. Остановка на одной из самых красивых смотровых площадок Турецкой Ривьеры. Свободное время для купания, отдыха и фотографий на фоне бирюзового моря и живописного побережья.

13:00–15:30 — Каш. Прогулка с гидом по уютному средиземноморскому городку с белыми домами, бугенвиллиями и живописной набережной. Во время экскурсии вы увидите древний ликийский саркофаг — один из символов города, узнаете об истории региона и его культурном наследии. После прогулки — обед в местном ресторане и свободное время для отдыха, шопинга или купания.

16:00–16:30 — отправление обратно.

17:00–17:30 — возвращение в отели Фетхие и Олюдениза.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Mercedes Vito или Sprinter
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник и пятницу в 08:00 и 17:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Фетхие и Олюдениз
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00 и 17:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан
Рамазан — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я окончил университет в Анкаре, факультет русского языка и литературы. Русская культура и история всегда были мне очень интересны и близки. Уже 20 лет я работаю в туристической сфере, из них
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15 лет — профессиональным гидом. Я родился в Фетхие, поэтому прекрасно знаю этот регион, его историю, природу и самые красивые уголки. Для меня Фетхие — это настоящий райский уголок, и я с большим удовольствием показываю его нашим гостям так, чтобы вы полюбили это место и захотели вернуться сюда снова. Буду рад познакомить вас с Фетхие и его окрестностями, поделиться интересными историями, культурой и показать те места, которые делают этот регион особенным.

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