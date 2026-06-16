Вы познакомитесь с живописными местами побережья между Фетхие и Антальей. Мы посетим пляж Капуташ и прогуляемся по Кашу и Калкану. Полюбуемся атмосферными улочками, традиционной архитектурой и уютными гаванями. Обсудим историю и культуру Ликийского побережья. Поговорим о древней Ликии, прошлом Каша и Калкана, местных традициях и современной Турции.

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Описание экскурсии

8:10–8:30 — сбор гостей из отелей Фетхие и Олюдениза.

9:30–10:30 — Калкан. Прогулка с гидом по атмосферным улочкам старого города, знакомство с историей бывшего греческого поселения. Свободное время для прогулок, фотографий и отдыха.

11:00–12:30 — пляж Капуташ. Остановка на одной из самых красивых смотровых площадок Турецкой Ривьеры. Свободное время для купания, отдыха и фотографий на фоне бирюзового моря и живописного побережья.

13:00–15:30 — Каш. Прогулка с гидом по уютному средиземноморскому городку с белыми домами, бугенвиллиями и живописной набережной. Во время экскурсии вы увидите древний ликийский саркофаг — один из символов города, узнаете об истории региона и его культурном наследии. После прогулки — обед в местном ресторане и свободное время для отдыха, шопинга или купания.

16:00–16:30 — отправление обратно.

17:00–17:30 — возвращение в отели Фетхие и Олюдениза.

Организационные детали