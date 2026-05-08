Не спешить, не бежать, не суетиться. Без долгой дороги и изматывающего хождения под жарким солнцем.
Это расслабленная «ленивая экскурсия» для тех, кто вместо стандартного ужина в отеле хочет прогуляться по атмосферным улочкам живописного городка и отдохнуть в аутентичном уютном ресторане.
Описание экскурсии
16:30 — выезд из Фетхие
17:30 — Летоон. Вы увидите руины древнего города и прикоснётесь к истории античного мира
19:00 — Калкан. Остановитесь на панорамной площадке с видом на прибрежный город
19:45 — пляж Капуташ. Полюбуетесь одним из самых красивых пляжей региона с высоты
20:15 — Каш. Прогуляетесь по вечернему городку с аутентичными улочками и яркими домами, а затем поужинаете в местном ресторане
21:45 — возвращение в Фетхие
В поездке я расскажу:
- о прошлом Каша и его превращении в один из самых атмосферных курортов страны
- истории и экономике Турции
- обычаях, традициях и повседневной жизни местных
Организационные детали
- Едем на Mercedes-Benz Vito или аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются вход в Летоон — €7 за чел. и ужин по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.
Основано на 1 отзыве
Мы не хотели ехать днём на экскурсию, так как была невыносимая жара. И решили поехать вечером. Гид нас пригласил в очень интересный античный город. По дороге из Фетхие в Каш
