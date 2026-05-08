Из Фетхие - в вечерний Каш

Сбежать из отеля к тихим улочкам и камерной атмосфере прибрежного города
Не спешить, не бежать, не суетиться. Без долгой дороги и изматывающего хождения под жарким солнцем.

Это расслабленная «ленивая экскурсия» для тех, кто вместо стандартного ужина в отеле хочет прогуляться по атмосферным улочкам живописного городка и отдохнуть в аутентичном уютном ресторане.
Описание экскурсии

16:30 — выезд из Фетхие

17:30 — Летоон. Вы увидите руины древнего города и прикоснётесь к истории античного мира
19:00 — Калкан. Остановитесь на панорамной площадке с видом на прибрежный город
19:45 — пляж Капуташ. Полюбуетесь одним из самых красивых пляжей региона с высоты
20:15 — Каш. Прогуляетесь по вечернему городку с аутентичными улочками и яркими домами, а затем поужинаете в местном ресторане
21:45 — возвращение в Фетхие

В поездке я расскажу:

  • о прошлом Каша и его превращении в один из самых атмосферных курортов страны
  • истории и экономике Турции
  • обычаях, традициях и повседневной жизни местных

Организационные детали

  • Едем на Mercedes-Benz Vito или аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются вход в Летоон — €7 за чел. и ужин по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 281 туриста
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.

Ksenia
Мы не хотели ехать днём на экскурсию, так как была невыносимая жара. И решили поехать вечером. Гид нас пригласил в очень интересный античный город. По дороге из Фетхие в Каш
мы увидели много интересного: храмы, даже 3 рядом (такая редкость), театр. Потом была живописная дорога в Калкан, красивая панорама и классные фотографии от гида. Затем была остановка на пляже Капуташ и мы посмотрели на красивейшее море. Наконец мы приехали в Каш. Гид пригласил нас покататься на яхте. Это было полной неожиданностью для нас. Мы приятно провели 2 часа на яхте. Наблюдали за закатом. После мы посетили ресторан. Заказали там вкусную рыбу, слушали живую турецкую музыку. Было очень атмосферно. Позже мы пошли гулять с Мехмедом по уютным улочкам. Слушали приятную музыку, не как на улице баров. Гид нам показал чудесный магазин керамики. Мы купили памятные сувениры и поехали обратно в Фетхие. По дороге мы слушали много интересных историй. Просмотрели фотографии от нашего талантливого гида и все купили. Раз 10 были в Турции, но этот день был самый необычный и интересный.

от €516 за экскурсию