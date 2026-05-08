мы увидели много интересного: храмы, даже 3 рядом (такая редкость), театр. Потом была живописная дорога в Калкан, красивая панорама и классные фотографии от гида. Затем была остановка на пляже Капуташ и мы посмотрели на красивейшее море. Наконец мы приехали в Каш. Гид пригласил нас покататься на яхте. Это было полной неожиданностью для нас. Мы приятно провели 2 часа на яхте. Наблюдали за закатом. После мы посетили ресторан. Заказали там вкусную рыбу, слушали живую турецкую музыку. Было очень атмосферно. Позже мы пошли гулять с Мехмедом по уютным улочкам. Слушали приятную музыку, не как на улице баров. Гид нам показал чудесный магазин керамики. Мы купили памятные сувениры и поехали обратно в Фетхие. По дороге мы слушали много интересных историй. Просмотрели фотографии от нашего талантливого гида и все купили. Раз 10 были в Турции, но этот день был самый необычный и интересный.