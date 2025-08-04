Групповая
до 15 чел.
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:00
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш
Увлекательное путешествие в прошлое Ликии, шопинг в Каше и отдых на пляже ждут вас в этой индивидуальной экскурсии из Фетхие
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€425 за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара
Путешествие по живописным местам Турции: от античных руин до бирюзовых пляжей. Уникальная возможность увидеть лучшие уголки региона
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 августа 2025Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная.
- ККсения2 августа 2025Экскурсия прошла отлично, нашим гидом был Рамазан, у него отличное юмора, знание истории, мы остались довольны. Был идеальный баланс между
- УУльяна23 июля 2025Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
- ВВиктория19 июля 2025Спасибо большое за такую интересную и увлекательную поездку. Очень вежливая девушка с которой приятно иметь дело все объяснила и мы
- ИИрина10 июля 2025Экскурсия организована очень хорошо, путешествие в небольшой группе переносится легче за счет сокращения времени сбора группы. Каш и Калкан очень живописны и атмосферны. Из недостатков: инфраструктура на пляже Капуташ оставляет желать лучшего, но это уже вопросы не к организаторам тура.
- ЮЮлия3 июля 2024Очень понравился Калкан и его лазурное побережье! Очень вкусный потрясающий обед! Необычный Капуташ и миниатюрный Каш))
Гид с отличным чувством юмора,
- ЮЮлия2 мая 2024Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
- ААлена27 сентября 2023Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
- EEsorokin14 мая 2023Красивые и необычные места. Интересный рассказ гида. Все было прекрасно
- ННаталья16 августа 2022Интересная экскурсия, гид крутой)Было весело и занимательно!
Влюбилась в Калкан)))города действительно стоит посмотреть, там такая атмосфера!
Совсем другая Турция. . Рекомендую
