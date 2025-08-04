Мои заказы

Пляж Капуташ – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Капуташ» в Фетхие, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
10 часов
9 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:00
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€70 за человека
Из Фетхие - в Патару и Каш
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш
Увлекательное путешествие в прошлое Ликии, шопинг в Каше и отдых на пляже ждут вас в этой индивидуальной экскурсии из Фетхие
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€425 за всё до 8 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетихе или Олюдениза)
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара
Путешествие по живописным местам Турции: от античных руин до бирюзовых пляжей. Уникальная возможность увидеть лучшие уголки региона
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш
    Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная.
    читать дальше

    Всю дорогу Мехмет нам рассказывал про Турцию и отвечал на наши вопросы. Выполнял все наши пожелания) нам все очень понравилось. Мехмет супер!!!! Очень его рекомендую.

  • К
    Ксения
    2 августа 2025
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Экскурсия прошла отлично, нашим гидом был Рамазан, у него отличное юмора, знание истории, мы остались довольны. Был идеальный баланс между
    читать дальше

    свободным временем, дорогой и экскурсионной частью. Очень красивые Каш и Калкан, бирюзовая вода в Капуташе, теперь хочется поехать в Каш на отдых, спасибо за экскурсию!

  • У
    Ульяна
    23 июля 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш
    Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
    Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусныйВчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусныйВчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусныйВчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусныйВчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный
  • В
    Виктория
    19 июля 2025
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Спасибо большое за такую интересную и увлекательную поездку. Очень вежливая девушка с которой приятно иметь дело все объяснила и мы
    читать дальше

    забронировали тур. Гид, транспорт и группа в этот день все совпало и стало настоящим вдохновляющим приключением. Хочется отметить, что давно хотела заехать в Калкан, но все экскурсии от местных гидов в ту сторону предоставлялось только в Каш, поэтому мы решили и не пожалели выбрать эту экскурсию. Очень рекомендую этот тур с этими организаторами. Спасибо за прекрасные впечатления и прекрасную организацию.

  • И
    Ирина
    10 июля 2025
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Экскурсия организована очень хорошо, путешествие в небольшой группе переносится легче за счет сокращения времени сбора группы. Каш и Калкан очень живописны и атмосферны. Из недостатков: инфраструктура на пляже Капуташ оставляет желать лучшего, но это уже вопросы не к организаторам тура.
  • Ю
    Юлия
    3 июля 2024
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Очень понравился Калкан и его лазурное побережье! Очень вкусный потрясающий обед! Необычный Капуташ и миниатюрный Каш))

    Гид с отличным чувством юмора,
    читать дальше

    умеющий завлекать внимание гостей, очень уважительный к гостям. Рамазан - искренний в общении, открытый к диалогу, интересно рассказывает - «не по учебнику истории»))

    + Комфортабельный автобус.

    Нам все понравилось, рекомендуем однозначно!!!

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
    читать дальше

    и показал secret places для незабываемых фотографий.
    Если вы цените:
    Свое время
    Комфорт (автомобили Mercedes с кондиционером)
    Оптимальное количество туристической группы (нас было 10 человек)
    Чувство юмора и дружелюбность (этим отличался наш гид)
    И ваши деньги (у отельных гидов все в разы дороже)
    Вам сюда!

    Будем всем вас рекомендовать и сами еще обязательно вернемся!

  • А
    Алена
    27 сентября 2023
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
    читать дальше

    о достопримечательностях, и о жизни в Турции в целом. Места очень красивые, пляжи роскошные, стОит съездить! 👍
    Спасибо, Алина и Рамазан ещё раз!

  • E
    Esorokin
    14 мая 2023
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Красивые и необычные места. Интересный рассказ гида. Все было прекрасно
  • Н
    Наталья
    16 августа 2022
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Интересная экскурсия, гид крутой)Было весело и занимательно!
    Влюбилась в Калкан)))города действительно стоит посмотреть, там такая атмосфера!
    Совсем другая Турция. . Рекомендую
  • Н
    Наталья
    16 августа 2022
    Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
    Интересная экскурсия, гид крутой)Было весело и занимательно!
    Влюбилась в Калкан)))города действительно стоит посмотреть, там такая атмосфера!
    Совсем другая Турция. . Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Пляж Капуташ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Города Каш и Калкан с посещением пляжа Капуташ
  2. Из Фетхие - в Патару и Каш
  3. Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетихе или Олюдениза)
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в августе 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Пляж Капуташ" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 425. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.29 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «Пляж Капуташ», 11 ⭐ отзывов, цены от €60. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь