Природа и античное наследие Дальяна - из Фетхие

Искупаться в целебной грязи, понаблюдать за редкими черепахами и увидеть ликийские гробницы
Здесь природа лечит и дарит новую жизнь, а скалы пронизаны памятью тысячелетий. Грязевые ванны Дальяна ценили ещё римляне — и вы сами ощутите их пользу. Узнаете, где каретта откладывают яйца и как в Турции заботятся об этих исчезающих черепахах.

А также с лодки рассмотрите некрополь Кауноса, слушая о правителях, погребальных ритуалах Ликии и мировом значении усыпальниц.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Фетхие с остановкой на завтрак

10:30 — грязевые источники

Вы посетите природные спа-комплексы, известные целебной силой со времён Римской империи. Илистые грязи богаты минералами и помогают расслабить мышцы, повысить тонус кожи, снять усталость.

12:30 — обед у реки

13:30 — прогулка на лодке вдоль ликийских гробниц

Извилистая река приведёт вас к высеченным в скалах усыпальницам. Некрополю более 2500 лет — здесь хоронили знать античного города Каунос. Лодка подойдёт максимально близко, чтобы вы рассмотрели детали.

14:30 — отдых и купание на пляже Изтузу

Средиземноморское побережье Дальяна — место гнездования краснокнижных черепах каретта. У вас будет время для наблюдения за животными и купания.

16:30-20:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, входные билеты, прогулка на лодке, обед (котлеты, рис, салат)
  • Дополнительно оплачивается билет вход на пляж — 50 лир
  • По желанию оплачиваются: завтрак, рыба и напитки на обед
  • Экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями здоровья
  • С вами будет гид из нашей компании

в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€70
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 12€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

