По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)

Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка
Отправимся в увлекательное странствие нашей маленькой командой по бухтам и островам Средиземного моря на комфортабельной яхте. Будем загорать на палубе, купаться в бирюзовой воде и рассматривать затонувшие города.

Займёмся снорклингом, покатаемся на SUP-бордах, попробуем свежайшие морепродукты и побалуем себя вкусностями от нашего повара.

Капитан научит вязать морские узлы и швартоваться, расскажет байки и посвятит всех в «Морские волки».
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание тура

Организационные детали

В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и начинено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.

Питание. Включены завтраки, обеды, ужины 1-го и 7-го дня и услуги повара. Остальные ужины организуется самостоятельно на остановках — в кафе и ресторанах.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

Встречаемся в Фетхие в заранее оговорённое время. Заселяемся в каюты и готовимся к отплытию. Сегодня посетим залив Турунч с бирюзовой водой, сможем искупаться и привыкнем к качке. В пути вы узнаете о швартовке, пообщаетесь с капитаном и пройдёте посвящение в «Морские волки».

За ужином обсудим план, познакомимся и отдохнём на палубе, наслаждаясь закатом.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Олюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и Гемилер

С утра желающие смогут поплавать, рассмотреть морское дно, позагорать. После завтрака отправимся на якорную стоянку в Олюденизе. Капитан покажет, как ставить якорь. Выйдем на пляж и поднимемся на фуникулёре на гору Бабадаг, высота которой достигает почти 2000 метров. За дополнительную плату можно полетать на параплане.

Затем вернёмся на борт, чтобы успеть на обед в Долину бабочек. Исследуем остров Гемилер, где находятся остатки руин византийских церквей и древнего поселения. Встретим закат на маяке в живописном месте и загадаем желание. Поужинаем в ресторане.

Олюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и ГемилерОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и ГемилерОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и ГемилерОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и ГемилерОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и ГемилерОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и Гемилер
3 день

Алый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещера

На сегодня запланирован самый продолжительный переход. Разнообразим досуг прыжками с тарзанки и катанием на кранцах. Поучимся вязать морские узлы и управлять яхтой. Поднимем алый парус и сделаем потрясающие фотографии.

Во второй половине дня прибудем в Калкан, известный древними городами. Ликийское поселение Ксантос — одна из самых популярных достопримечательностей. Мы увидим остатки фасадов домов, гробниц, колоннад и античного театра. В 10 км находится поселение Патара, где рассмотрим ещё один театр, триумфальную арку, руины городского совета и крепостной стены. Дойдём до Голубой пещеры, вдохновляющей переливающимися оттенками воды.

Алый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещераАлый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещераАлый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещераАлый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещераАлый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещера
4 день

Турецкая Атлантида

Сегодня посетим турецкую Атлантиду — затонувший город Кекова. Залив считается среди дайвером одним из самых красивейших в Турции. Желающие смогут нырнуть и рассмотреть статуи, колонны и фундаменты древних зданий. Даже не обязательно быть дайвером, чтобы увидеть это необычное зрелище — вода прозрачная, Кекова просматривается и с борта яхты. Здесь есть и частично затопленные античные города: Долихисте, Аперлаи, Теймусса и Симена. Вы увидите каменные саркофаги с барельефами, ликийскую крепость и гробницу.

Турецкая АтлантидаТурецкая АтлантидаТурецкая АтлантидаТурецкая АтлантидаТурецкая Атлантида
5 день

Демре

После непродолжительного перехода окажемся в Демре (Мире), основанном в 5 веке до нашей эры. Город известен тем, что является родиной Николая Чудотворца. Вы сможете зайти в его церковь, увидите древнегреческое кладбище и белый саркофаг.

Закат встретим на яхте, покачиваясь в гамаке в такт волнам.

ДемреДемреДемреДемреДемре
6 день

Каш и грязевая ванна на пляже в заливе Фирназ

Позавтракаем оладушками от капитана и дойдём до курортного городка Каш. Прогуляемся по цветущим улочкам, полюбуемся морем с террасы кафе и рассмотрим руины древнего храма и эллинистического театра. Желающие смогут заняться снорклингом, ведь побережье Каша усыпано артефактами: затонувшие корабли, статуи и целые города.

Ещё одна остановка на сегодня — залив Фирназ. Расслабимся в грязевой ванне на пляже и отдохнём после насыщенного дня.

Каш и грязевая ванна на пляже в заливе ФирназКаш и грязевая ванна на пляже в заливе ФирназКаш и грязевая ванна на пляже в заливе ФирназКаш и грязевая ванна на пляже в заливе ФирназКаш и грязевая ванна на пляже в заливе Фирназ
7 день

Получение прав «Морского волка» и заключительный ужин в ресторане

Встретим солнце занятием йоги прямо на борту, позавтракаем и отправимся в Фетхие. Вечером вас ждёт получение прав «Морского волка» и посещение популярного ресторана, который славится своей кухней.

Получение прав «Морского волка» и заключительный ужин в ресторанеПолучение прав «Морского волка» и заключительный ужин в ресторанеПолучение прав «Морского волка» и заключительный ужин в ресторанеПолучение прав «Морского волка» и заключительный ужин в ресторане
8 день

Возвращение в Фетхие

Наше путешествие завершится в 9:00 в Фетхие.

Возвращение в ФетхиеВозвращение в Фетхие

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 112
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Проживание в 2-местной каюте
  • Услуги повара
  • Питание
  • Оплата стоянок, топлива и сервисные взносы
  • Страховка яхты
  • Медицинская страховка
  • Аренда надувной лодки с мотором и SUP-борда
  • Посещение локаций по маршруту
  • Экскурсии и сопровождение 24/7
  • Аренда оборудования для рыбалки, снорклинга
  • Надувной единорог и матрас, гамак, гриль и проектор
  • Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Даламана или Антальи и обратно
  • Трансфер до Фетхие и в аэропорт
  • 1-местное размещение - доплата 600 евро за весь тур
  • Остальные ужины и дополнительное питание в ресторанах на остановках
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения на стоянках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит дополнительно
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

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