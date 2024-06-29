Займёмся снорклингом, покатаемся на SUP-бордах, попробуем свежайшие морепродукты и побалуем себя вкусностями от нашего повара.
Капитан научит вязать морские узлы и швартоваться, расскажет байки и посвятит всех в «Морские волки».
Описание тура
Организационные детали
В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.
Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и начинено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.
Питание. Включены завтраки, обеды, ужины 1-го и 7-го дня и услуги повара. Остальные ужины организуется самостоятельно на остановках — в кафе и ресторанах.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на борт
Встречаемся в Фетхие в заранее оговорённое время. Заселяемся в каюты и готовимся к отплытию. Сегодня посетим залив Турунч с бирюзовой водой, сможем искупаться и привыкнем к качке. В пути вы узнаете о швартовке, пообщаетесь с капитаном и пройдёте посвящение в «Морские волки».
За ужином обсудим план, познакомимся и отдохнём на палубе, наслаждаясь закатом.
Олюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и Гемилер
С утра желающие смогут поплавать, рассмотреть морское дно, позагорать. После завтрака отправимся на якорную стоянку в Олюденизе. Капитан покажет, как ставить якорь. Выйдем на пляж и поднимемся на фуникулёре на гору Бабадаг, высота которой достигает почти 2000 метров. За дополнительную плату можно полетать на параплане.
Затем вернёмся на борт, чтобы успеть на обед в Долину бабочек. Исследуем остров Гемилер, где находятся остатки руин византийских церквей и древнего поселения. Встретим закат на маяке в живописном месте и загадаем желание. Поужинаем в ресторане.
Алый парус, Калкан, Ксантос, Патара и Голубая пещера
На сегодня запланирован самый продолжительный переход. Разнообразим досуг прыжками с тарзанки и катанием на кранцах. Поучимся вязать морские узлы и управлять яхтой. Поднимем алый парус и сделаем потрясающие фотографии.
Во второй половине дня прибудем в Калкан, известный древними городами. Ликийское поселение Ксантос — одна из самых популярных достопримечательностей. Мы увидим остатки фасадов домов, гробниц, колоннад и античного театра. В 10 км находится поселение Патара, где рассмотрим ещё один театр, триумфальную арку, руины городского совета и крепостной стены. Дойдём до Голубой пещеры, вдохновляющей переливающимися оттенками воды.
Турецкая Атлантида
Сегодня посетим турецкую Атлантиду — затонувший город Кекова. Залив считается среди дайвером одним из самых красивейших в Турции. Желающие смогут нырнуть и рассмотреть статуи, колонны и фундаменты древних зданий. Даже не обязательно быть дайвером, чтобы увидеть это необычное зрелище — вода прозрачная, Кекова просматривается и с борта яхты. Здесь есть и частично затопленные античные города: Долихисте, Аперлаи, Теймусса и Симена. Вы увидите каменные саркофаги с барельефами, ликийскую крепость и гробницу.
Демре
После непродолжительного перехода окажемся в Демре (Мире), основанном в 5 веке до нашей эры. Город известен тем, что является родиной Николая Чудотворца. Вы сможете зайти в его церковь, увидите древнегреческое кладбище и белый саркофаг.
Закат встретим на яхте, покачиваясь в гамаке в такт волнам.
Каш и грязевая ванна на пляже в заливе Фирназ
Позавтракаем оладушками от капитана и дойдём до курортного городка Каш. Прогуляемся по цветущим улочкам, полюбуемся морем с террасы кафе и рассмотрим руины древнего храма и эллинистического театра. Желающие смогут заняться снорклингом, ведь побережье Каша усыпано артефактами: затонувшие корабли, статуи и целые города.
Ещё одна остановка на сегодня — залив Фирназ. Расслабимся в грязевой ванне на пляже и отдохнём после насыщенного дня.
Получение прав «Морского волка» и заключительный ужин в ресторане
Встретим солнце занятием йоги прямо на борту, позавтракаем и отправимся в Фетхие. Вечером вас ждёт получение прав «Морского волка» и посещение популярного ресторана, который славится своей кухней.
Возвращение в Фетхие
Наше путешествие завершится в 9:00 в Фетхие.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 112
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Проживание в 2-местной каюте
- Услуги повара
- Питание
- Оплата стоянок, топлива и сервисные взносы
- Страховка яхты
- Медицинская страховка
- Аренда надувной лодки с мотором и SUP-борда
- Посещение локаций по маршруту
- Экскурсии и сопровождение 24/7
- Аренда оборудования для рыбалки, снорклинга
- Надувной единорог и матрас, гамак, гриль и проектор
- Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Даламана или Антальи и обратно
- Трансфер до Фетхие и в аэропорт
- 1-местное размещение - доплата 600 евро за весь тур
- Остальные ужины и дополнительное питание в ресторанах на остановках
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения на стоянках