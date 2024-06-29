В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и начинено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.

Питание. Включены завтраки, обеды, ужины 1-го и 7-го дня и услуги повара. Остальные ужины организуется самостоятельно на остановках — в кафе и ресторанах.