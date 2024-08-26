В июле – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Фетхие, цены от $891, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте
8 дней
-
10%
3 отзыва
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
26 апр в 19:00
3 мая в 19:00
$1215$1350 за человека
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
На яхте
8 дней
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня. Ближайший...
26 апр в 10:00
4 мая в 10:00
165 000 ₽ за человека
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
На яхте
8 дней
-
10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
26 апр в 09:00
3 мая в 09:00
€891€990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
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    командой в круиз. Впечатления исключительно положительные, команда дружная, веселая! Организаторы молодцы! Все расскажут, подскажут, сделаю классные фото, вкусно накормят. Я впервые путешествовала одна, но команда собралась шикарная, сдружились со всеми ребятами, вместе ездили на экскурсии на суше, общались, смотрели кино по вечерам, купались, делились впечатлениями, было очень интересно и весело. Капитан настоящий морской волк, катал нас по разным бухтам и живописным местечкам, виды шикарные, дух захватывает. Это совсем другая Турция, не сравнится с отдыхом в отеле, гораздо интереснее. Команда показала нам другую сторону отдыха в Турции и это прекрасно! Для тех, кто сомневается, смело берите тур и не пожалеете! Саша и Толя, спасибо вам огромное за этот крутой, незабываемый отдых!

    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
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    под мотором или стояли где-то в море. На яхте с нами был не Павел, с которым мы переписывались на Трипстере, а Иван. Если у вас есть возможность выбирать, смело идите с Павлом.

  • И
    Иван
    2 ноября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
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    и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки! Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон. Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления

  • С
    Сюзанна
    30 октября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
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    Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В июле»

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  1. На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
  2. Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
  3. На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Сколько стоит тур в Фетхие в марте 2025
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