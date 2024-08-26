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10%
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
26 апр в 19:00
3 мая в 19:00
$1215
$1350 за человека
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня. Ближайший...
26 апр в 10:00
4 мая в 10:00
165 000 ₽ за человека
-
10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
26 апр в 09:00
3 мая в 09:00
€891
€990 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья26 августа 2024Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхтеВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
- ММария12 мая 2024Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
- ИИван2 ноября 2023Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
- ССюзанна30 октября 2023Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В июле»
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