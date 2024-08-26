скидка
10%
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
1190€1 071 за человека
скидка
10%
8 дней
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
890€801 за человека
скидка
15%
7 дней
Турция под парусом: яхт-тур по живописным уголкам Средиземноморья
Обучиться парусным манёврам, побывать на острове Гемилер и погулять по Гёчеку
Начало: Фетхие, 14:00
28 дек в 14:00
4 апр в 14:00
10000085 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья26 августа 2024Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В апреле»
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