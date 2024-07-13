Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере

Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Круиз на яхте — это целое приключение, которое погрузит вас в атмосферу полной свободы и оставит незабываемые воспоминания.

Под парусом мы будем стремительно скользить по бескрайним средиземноморским просторам и, возможно, встретим
читать дальше

дельфинов, черепах и осьминогов.

В бухтах можно не только купаться и загорать: нас ждут рыбалка, снорклиг к затопленным древностям, катание на сапах. Каждый день тура включает несколько новых локаций как в море, так и на суше.

Будем исследовать островное и материковое побережье, открывая для себя природные красоты, многовековые руины, живописные пляжи и атмосферные ресторанчики.

Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Путешествие комфортное и расслабленное, маршрут простой и спокойный без ветров, кренов и ночных переходов. Тур подойдёт новичкам и безопасен для детей любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в каютах. Яхта оборудована кухней, санузлами и душем, а также автономным отопителем — весной и осенью будет комфортно.

Питание. В стоимость тура включено питание на борту яхты. Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана. Посещение кафе и ресторанов — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Заселение на яхту, променад по Фетхие

В полдень встретимся в яхтенном порту. После знакомства с капитаном и экипажем вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего круиза.

Вернёмся на берег, чтобы закупить провиант для тура. Прогуляемся по Фетхие, осмотрим скальные гробницы Аминтоса. Вечером поужинаем в уютном ресторане на набережной и вернёмся на борт.

Заселение на яхту, променад по ФетхиеЗаселение на яхту, променад по ФетхиеЗаселение на яхту, променад по ФетхиеЗаселение на яхту, променад по ФетхиеЗаселение на яхту, променад по Фетхие
2 день

Переход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдых

После завтрака на яхте — обязательный инструктаж по технике безопасности. Затем выйдем в Средиземное море и возьмём курс к островам Ясиджа. Будем ловить рыбу, много загорать и купаться, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов.

На нашем пути будет живописный Рыцарский остров, который в прошлом использовали как сторожевой пост. При желании можем сойти на берег и осмотреть руины каменных верфей, на которых некогда ремонтировали пиратские корабли.

Далее по курсу — необитаемый Красный остров, где нет ни одной постройки, кроме маяка. Его восточное побережье закрыто от ветров, поэтому тут мы сможем встать на якорь и искупаться в спокойных водах.

Прибудем к группе маленьких островков Деликташ. Эти места славятся богатым подводным миром и идеальны для ныряния с маской. В этих красочных локациях также пообедаем.

Конечной точкой нашего сегодняшнего маршрута станут острова Ясиджа. Эти безлюдные клочки суши населяют очаровательные дикие кролики. А в природном бассейне вдоль береговой линии комфортно кататься на сапах. Ужинать останемся на борту.

Переход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдыхПереход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдыхПереход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдыхПереход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдыхПереход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдых
3 день

Снорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову Гемилер

Утром позавтракаем и продолжим исследовать залив Фетхие. Пройдём мимо частного острова Зейтин, на котором ещё со времён Османской империи работает завод по производству консервированных оливок и масла из них.

Бросим якорь в бухте Аквамарин, чтобы понырять с масками. Тут находятся затопленные руины древней церквушки, и сквозь чистейшую и прозрачную воду их удастся рассмотреть.

Обогнув мыс Иблис, встанем у острова Гемилер. В этом уникальном месте можно погрузиться в историю: отыскать развалины византийских церквей и других древних построек, услышать легенды о принцессе и Николае Чудотворце. Высадимся на берег, пообедаем и прогуляемся. Осмотрев остатки фресок и мозаик, поднимемся к маяку. На вершине острова сделаем кадры, от которых захватывает дух, и выпьем по бокалу прохладного вина.

Снорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову ГемилерСнорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову ГемилерСнорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову ГемилерСнорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову ГемилерСнорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову Гемилер
4 день

Отдых в долине Бабочек и бухте Олюдениз

Встанем пораньше и отправимся в долину Бабочек — крошечный уголок рая с уединённым песчаным пляжем у лазурной бухты. С трёх сторон он окружён горами, поэтому попасть сюда можно только с моря. Благодаря этому здесь царит умиротворяющая атмосфера, а природа сохранилась в первозданном виде.

Следующую остановку сделаем в бухте Олюдениз, уникальном природном заповеднике у подножия Ликийских гор. Его называют меккой парапланеризма: десятки пилотов на парапланах стартуют с вершины Баба Адаг и парят к белоснежному пляжу. При желании и за доплату и вы можете получить такой незабываемый опыт. На ночь останемся в тихой бухте, поужинаем на яхте.

Отдых в долине Бабочек и бухте ОлюденизОтдых в долине Бабочек и бухте ОлюденизОтдых в долине Бабочек и бухте ОлюденизОтдых в долине Бабочек и бухте ОлюденизОтдых в долине Бабочек и бухте Олюдениз
5 день

Прогулки по городу-призраку, отдых в бухте Клеопатры

Позавтракав, устроим треккинг к городу-призраку Каякой. Более столетия назад жившие тут греки покинули свои дома, а турки их так и не заняли. Нагулявшись, вернёмся на борт и продолжим исследовать морские просторы.

Доберёмся в бухту Клеопатры — безмятежный уголок, окружённый соснами и олеандрами, с кристально чистой бирюзовой водой и живописной береговой линией. Вечером поужинаем на яхте или в местном ресторанчике.

Прогулки по городу-призраку, отдых в бухте КлеопатрыПрогулки по городу-призраку, отдых в бухте КлеопатрыПрогулки по городу-призраку, отдых в бухте КлеопатрыПрогулки по городу-призраку, отдых в бухте КлеопатрыПрогулки по городу-призраку, отдых в бухте Клеопатры
6 день

Скорклинг, прогулки по суше

Начнём день с изучения бухты. Здесь рассыпаны полузатопленные руины терм, в которых, по легенде, любила нежиться последняя царица Египта. Мы можем сойти на материк, чтобы насладиться ароматами хвойного леса, или поплавать среди развалин.

Зайдём в бухту Томб Бей и отправимся на прогулку по суше. По горной тропе дойдём до многовековых ликийских гробниц, вырубленных в скалах. После осмотра древностей продолжим круиз.

Завершим день в городе Гёчек, который называют турецкой Венецией. Его бухта хорошо защищена от штормов и считается центром яхтинга: тут находятся пять марин для водных судов и почти нет людей, непричастных к этому виду спортивного туризма. Мы пройдёмся по атмосферным улочкам и поужинаем в ресторане.

Скорклинг, прогулки по сушеСкорклинг, прогулки по сушеСкорклинг, прогулки по сушеСкорклинг, прогулки по сушеСкорклинг, прогулки по суше
7 день

Морские развлечения, треккинг по побережью

Завтракаем на яхте и идём в бухту Буюкага с небольшим галечным пляжем и разнообразным подводным миром. Почти весь день будем загорать и купаться, плавать с масками и на сапах.

Когда спадёт дневной зной, поднимемся на вершину холма Явансу. Осмотрим руины античного города Лидай и турецкую ферму, где держат коров и пчёл, выращивают орегано и пекут хлеб. Купим у хозяев продукты и попробуем их на ужин.

Морские развлечения, треккинг по побережьюМорские развлечения, треккинг по побережьюМорские развлечения, треккинг по побережьюМорские развлечения, треккинг по побережьюМорские развлечения, треккинг по побережью
8 день

Возвращение в Фетхие

После завтрака вернёмся в Фетхие. По прибытии в яхтенный порт освободим каюты и попрощаемся. На этом наш круиз вдоль берегов Турции завершён.

Возвращение в ФетхиеВозвращение в ФетхиеВозвращение в ФетхиеВозвращение в ФетхиеВозвращение в Фетхие

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Бортовое питание
  • Услуги капитана
  • Обучение управлению яхтой и работе с парусами
  • Wi-Fi на борту
  • Организация быта на яхте
  • Сапы, маски для снорклинга, настольные игры, шлюпка с мотором
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Фетхие и обратно
  • Трансфер до/от яхтенного порта
  • Посещение кафе и ресторанов
  • Экскурсии и входные билеты в платные парки
  • Медицинская страховка
  • Судовая касса - €250
  • Для групп из четырёх и более участников предусмотрена скидка €50 на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
Завершение: Яхтенный порт Фетхие, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхНа выходныеОбзорныеРечные прогулкиВсе турыНа ноябрьские праздникиНа 8 днейНа праздникиНа яхтеОт Морского вокзала

Похожие туры из Фетхие

На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте
3 отзыва
8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
13 июля в 19:00
20 июля в 19:00
$1 250 за человека
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
1 отзыв
8 дней
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
26 окт в 08:00
$1 090 за человека
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
На яхте
8 дней
Поднять паруса: незабываемый яхт-тур по Эгейскому морю из Фетхие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эгейскому морю на яхте. Живописные бухты, древние города и морское приключение ждут вас
Начало: Марина в Фетхие, 18:00
28 сен в 08:00
5 окт в 08:00
$920 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Фетхие
Все туры из Фетхие
ХорошоТам