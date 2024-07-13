После завтрака на яхте — обязательный инструктаж по технике безопасности. Затем выйдем в Средиземное море и возьмём курс к островам Ясиджа. Будем ловить рыбу, много загорать и купаться, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов.

На нашем пути будет живописный Рыцарский остров, который в прошлом использовали как сторожевой пост. При желании можем сойти на берег и осмотреть руины каменных верфей, на которых некогда ремонтировали пиратские корабли.

Далее по курсу — необитаемый Красный остров, где нет ни одной постройки, кроме маяка. Его восточное побережье закрыто от ветров, поэтому тут мы сможем встать на якорь и искупаться в спокойных водах.

Прибудем к группе маленьких островков Деликташ. Эти места славятся богатым подводным миром и идеальны для ныряния с маской. В этих красочных локациях также пообедаем.

Конечной точкой нашего сегодняшнего маршрута станут острова Ясиджа. Эти безлюдные клочки суши населяют очаровательные дикие кролики. А в природном бассейне вдоль береговой линии комфортно кататься на сапах. Ужинать останемся на борту.