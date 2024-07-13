Под парусом мы будем стремительно скользить по бескрайним средиземноморским просторам и, возможно, встретим
Описание тура
Организационные детали
Путешествие комфортное и расслабленное, маршрут простой и спокойный без ветров, кренов и ночных переходов. Тур подойдёт новичкам и безопасен для детей любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в каютах. Яхта оборудована кухней, санузлами и душем, а также автономным отопителем — весной и осенью будет комфортно.
Питание. В стоимость тура включено питание на борту яхты. Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана. Посещение кафе и ресторанов — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Заселение на яхту, променад по Фетхие
В полдень встретимся в яхтенном порту. После знакомства с капитаном и экипажем вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего круиза.
Вернёмся на берег, чтобы закупить провиант для тура. Прогуляемся по Фетхие, осмотрим скальные гробницы Аминтоса. Вечером поужинаем в уютном ресторане на набережной и вернёмся на борт.
Переход к островам Ясиджа, морские развлечения, пляжный отдых
После завтрака на яхте — обязательный инструктаж по технике безопасности. Затем выйдем в Средиземное море и возьмём курс к островам Ясиджа. Будем ловить рыбу, много загорать и купаться, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов.
На нашем пути будет живописный Рыцарский остров, который в прошлом использовали как сторожевой пост. При желании можем сойти на берег и осмотреть руины каменных верфей, на которых некогда ремонтировали пиратские корабли.
Далее по курсу — необитаемый Красный остров, где нет ни одной постройки, кроме маяка. Его восточное побережье закрыто от ветров, поэтому тут мы сможем встать на якорь и искупаться в спокойных водах.
Прибудем к группе маленьких островков Деликташ. Эти места славятся богатым подводным миром и идеальны для ныряния с маской. В этих красочных локациях также пообедаем.
Конечной точкой нашего сегодняшнего маршрута станут острова Ясиджа. Эти безлюдные клочки суши населяют очаровательные дикие кролики. А в природном бассейне вдоль береговой линии комфортно кататься на сапах. Ужинать останемся на борту.
Снорклинг у затопленной церкви, прогулки по острову Гемилер
Утром позавтракаем и продолжим исследовать залив Фетхие. Пройдём мимо частного острова Зейтин, на котором ещё со времён Османской империи работает завод по производству консервированных оливок и масла из них.
Бросим якорь в бухте Аквамарин, чтобы понырять с масками. Тут находятся затопленные руины древней церквушки, и сквозь чистейшую и прозрачную воду их удастся рассмотреть.
Обогнув мыс Иблис, встанем у острова Гемилер. В этом уникальном месте можно погрузиться в историю: отыскать развалины византийских церквей и других древних построек, услышать легенды о принцессе и Николае Чудотворце. Высадимся на берег, пообедаем и прогуляемся. Осмотрев остатки фресок и мозаик, поднимемся к маяку. На вершине острова сделаем кадры, от которых захватывает дух, и выпьем по бокалу прохладного вина.
Отдых в долине Бабочек и бухте Олюдениз
Встанем пораньше и отправимся в долину Бабочек — крошечный уголок рая с уединённым песчаным пляжем у лазурной бухты. С трёх сторон он окружён горами, поэтому попасть сюда можно только с моря. Благодаря этому здесь царит умиротворяющая атмосфера, а природа сохранилась в первозданном виде.
Следующую остановку сделаем в бухте Олюдениз, уникальном природном заповеднике у подножия Ликийских гор. Его называют меккой парапланеризма: десятки пилотов на парапланах стартуют с вершины Баба Адаг и парят к белоснежному пляжу. При желании и за доплату и вы можете получить такой незабываемый опыт. На ночь останемся в тихой бухте, поужинаем на яхте.
Прогулки по городу-призраку, отдых в бухте Клеопатры
Позавтракав, устроим треккинг к городу-призраку Каякой. Более столетия назад жившие тут греки покинули свои дома, а турки их так и не заняли. Нагулявшись, вернёмся на борт и продолжим исследовать морские просторы.
Доберёмся в бухту Клеопатры — безмятежный уголок, окружённый соснами и олеандрами, с кристально чистой бирюзовой водой и живописной береговой линией. Вечером поужинаем на яхте или в местном ресторанчике.
Скорклинг, прогулки по суше
Начнём день с изучения бухты. Здесь рассыпаны полузатопленные руины терм, в которых, по легенде, любила нежиться последняя царица Египта. Мы можем сойти на материк, чтобы насладиться ароматами хвойного леса, или поплавать среди развалин.
Зайдём в бухту Томб Бей и отправимся на прогулку по суше. По горной тропе дойдём до многовековых ликийских гробниц, вырубленных в скалах. После осмотра древностей продолжим круиз.
Завершим день в городе Гёчек, который называют турецкой Венецией. Его бухта хорошо защищена от штормов и считается центром яхтинга: тут находятся пять марин для водных судов и почти нет людей, непричастных к этому виду спортивного туризма. Мы пройдёмся по атмосферным улочкам и поужинаем в ресторане.
Морские развлечения, треккинг по побережью
Завтракаем на яхте и идём в бухту Буюкага с небольшим галечным пляжем и разнообразным подводным миром. Почти весь день будем загорать и купаться, плавать с масками и на сапах.
Когда спадёт дневной зной, поднимемся на вершину холма Явансу. Осмотрим руины античного города Лидай и турецкую ферму, где держат коров и пчёл, выращивают орегано и пекут хлеб. Купим у хозяев продукты и попробуем их на ужин.
Возвращение в Фетхие
После завтрака вернёмся в Фетхие. По прибытии в яхтенный порт освободим каюты и попрощаемся. На этом наш круиз вдоль берегов Турции завершён.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Бортовое питание
- Услуги капитана
- Обучение управлению яхтой и работе с парусами
- Wi-Fi на борту
- Организация быта на яхте
- Сапы, маски для снорклинга, настольные игры, шлюпка с мотором
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты в Фетхие и обратно
- Трансфер до/от яхтенного порта
- Посещение кафе и ресторанов
- Экскурсии и входные билеты в платные парки
- Медицинская страховка
- Судовая касса - €250
- Для групп из четырёх и более участников предусмотрена скидка €50 на человека