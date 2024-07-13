По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья

Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Наше приключение на яхте — это уникальная возможность увидеть Турцию с моря.

Каждый день мы будем проводить в новом месте, останавливаться в живописных бухтах, чтобы искупаться в чистейшей воде и позагорать
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на уединённых пляжах, недоступных с берега, а каждую ночь — слушать прибой и считать звёзды, покачиваясь на волнах.

Будем много нырять с маской и кататься на сапах, поучимся управлять парусами, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов.

Наше путешествие дополнено лёгкими прогулками по побережью, вдоль которого рассыпаны эффектные природные локации, многовековые развалины и уютные ресторанчики с вкусной едой.

По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Путешествие комфортное и расслабленное, маршрут простой и спокойный без ветров, кренов и ночных переходов. Тур подойдёт новичкам и безопасен для детей любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в каютах. Яхта оборудована кухней, санузлами и душем, а также автономным отопителем — весной и осенью будет комфортно.

Питание. В стоимость тура включено питание на борту яхты. Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана. Посещение кафе и ресторанов — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Заселение на яхту, подготовка к путешествию

В полдень встретимся в яхтенном порту. После знакомства с капитаном вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего путешествия.

Вернёмся на берег, чтобы закупить провиант для тура. Вечером поужинаем в мясном ресторане, где подают великолепные кузу пирзола — рёбрышки ягнёнка, приготовленные в тандыре. Съедим по мороженому, выпьем вина и погуляем по ночному городку.

Заселение на яхту, подготовка к путешествиюЗаселение на яхту, подготовка к путешествиюЗаселение на яхту, подготовка к путешествиюЗаселение на яхту, подготовка к путешествиюЗаселение на яхту, подготовка к путешествию
2 день

Переход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхте

После завтрака на яхте — обязательный инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выйдем в Средиземное море и возьмём курс на Гёчек. По пути с воды осмотрим Рыцарский и Красный острова. Будем ловить рыбу, много загорать и купаться, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов. Вечером поужинаем в прибрежном ресторане и пройдёмся по атмосферным улочкам.

Переход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхтеПереход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхтеПереход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхтеПереход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхтеПереход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхте
3 день

Бухта Клеопатры, сапы, снорклинг

Утром позавтракаем и продолжим исследовать залив Фетхие. Доберёмся в бухту Клеопатры — безмятежный уголок, окружённый соснами и олеандрами, с кристально чистой бирюзовой водой и живописной береговой линией. В этих спокойных водах вы сможете покататься на сапах или понырять с маской.

Здесь рассыпаны полузатопленные руины терм, в которых, по легенде, любила нежиться последняя царица Египта. При желании вы можете сойти на материк, чтобы подняться на холм с развалинами античного города. Вечером поужинаем на борту или в местном ресторанчике.

Бухта Клеопатры, сапы, снорклингБухта Клеопатры, сапы, снорклингБухта Клеопатры, сапы, снорклингБухта Клеопатры, сапы, снорклингБухта Клеопатры, сапы, снорклинг
4 день

Переход в Экинчик, релакс в заливе или на побережье

Позавтракав, начнём длительный переход в залив Экинчик, который займёт около 5 часов. По пути вы сможете половить рыбу, поучиться ставить паруса, понаблюдать за резвящимися дельфинами.

Экинчик называют яхтенным курортом на Эгейском побережье Турции: здесь любят останавливаться путешественники на судах, чтобы полюбоваться синеющей морской бездной и горами, покрытыми густым сосновым бором. Это место идеально и для расслабленного пляжного отдыха: тут бархатистый песок и пологий заход в воду, защищённый от волн молом.

Переход в Экинчик, релакс в заливе или на побережьеПереход в Экинчик, релакс в заливе или на побережьеПереход в Экинчик, релакс в заливе или на побережьеПереход в Экинчик, релакс в заливе или на побережьеПереход в Экинчик, релакс в заливе или на побережье
5 день

Экскурсия в античный город

Сегодняшний день проведём, гуляя по руинам античного города Кавна, если эта экскурсия будет доступна. Это был важный торговый порт, процветавший несколько веков. До наших дней хорошо сохранились гробницы, бани, акрополь, фонтаны, святилища и другие постройки, опоясанные массивной защитной стеной.

Прогулка по Кавну займёт 6-8 часов. Если экскурсия будет недоступна, сразу отправимся к острову Баба Адаси, переход продлится около 5 часов.

Экскурсия в античный городЭкскурсия в античный городЭкскурсия в античный городЭкскурсия в античный городЭкскурсия в античный город
6 день

Переходы к Баба Адаси и Терсане

Начнём день с перехода к Баба Адаси. Встанем на якорь, высадимся на остров, погуляем и пообедаем.

Затем продолжим путь и направимся к острову Терсане, самому большому в заливе Фетхие. Во время променада по побережью увидим остатки древнегреческих поселений, руины смотровой башни и судоверфь, давшую название этим местам. Вечером поужинаем в ресторане национальной кухни, где хозяева подают своё фирменно блюдо — козлятину, приготовленную в тандыре.

Переходы к Баба Адаси и ТерсанеПереходы к Баба Адаси и ТерсанеПереходы к Баба Адаси и ТерсанеПереходы к Баба Адаси и ТерсанеПереходы к Баба Адаси и Терсане
7 день

Переходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в Фетхие

До 09:00 позавтракаем и выйдем в море. Следующие 6 часов проведём в пути к острову Гемилер. В этом уникальном месте можно погрузиться в историю: осмотреть развалины византийских церквей и других древних построек, услышать легенды о принцессе и Николае Чудотворце. Погуляем среди достопримечательностей, поднимемся к маяку и сделаем кадры, от которых захватывает дух.

На обратном пути в Фетхие ненадолго остановимся у бухты Олюдениз, уникального природного заповедника у подножия Ликийских гор. Вечером прибудем в яхтенную марину, соберёмся за прощальным ужином, пройдёмся по набережной.

Переходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в ФетхиеПереходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в ФетхиеПереходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в ФетхиеПереходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в ФетхиеПереходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в Фетхие
8 день

Окончание тура

После завтрака освободим каюты и попрощаемся. На этом наше яхтенное приключение у берегов Турции завершено.

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Бортовое питание
  • Услуги капитана
  • Обучение управлению яхтой и работе с парусами
  • Wi-Fi на борту
  • Организация быта на яхте и финальная уборка
  • Сапы, маски для снорклинга, настольные игры, шлюпка с мотором
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Фетхие и обратно
  • Трансфер до/от яхтенного порта
  • Посещение кафе и ресторанов
  • Экскурсии и входные билеты в платные парки
  • Медицинская страховка
  • Судовая касса - €250
  • Для групп из четырёх и более участников предусмотрена скидка €50 на человека. В этом случае яхта будет предоставлена только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
Завершение: Яхтенный порт Фетхие, до 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

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