Путешествие комфортное и расслабленное, маршрут простой и спокойный без ветров, кренов и ночных переходов. Тур подойдёт новичкам и безопасен для детей любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в каютах. Яхта оборудована кухней, санузлами и душем, а также автономным отопителем — весной и осенью будет комфортно.

Питание. В стоимость тура включено питание на борту яхты. Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана. Посещение кафе и ресторанов — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.