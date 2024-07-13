Каждый день мы будем проводить в новом месте, останавливаться в живописных бухтах, чтобы искупаться в чистейшей воде и позагорать
Описание тура
Организационные детали
Путешествие комфортное и расслабленное, маршрут простой и спокойный без ветров, кренов и ночных переходов. Тур подойдёт новичкам и безопасен для детей любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в каютах. Яхта оборудована кухней, санузлами и душем, а также автономным отопителем — весной и осенью будет комфортно.
Питание. В стоимость тура включено питание на борту яхты. Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана. Посещение кафе и ресторанов — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Заселение на яхту, подготовка к путешествию
В полдень встретимся в яхтенном порту. После знакомства с капитаном вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего путешествия.
Вернёмся на берег, чтобы закупить провиант для тура. Вечером поужинаем в мясном ресторане, где подают великолепные кузу пирзола — рёбрышки ягнёнка, приготовленные в тандыре. Съедим по мороженому, выпьем вина и погуляем по ночному городку.
Переход к Гёчеку, рыбалка, отдых на яхте
После завтрака на яхте — обязательный инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выйдем в Средиземное море и возьмём курс на Гёчек. По пути с воды осмотрим Рыцарский и Красный острова. Будем ловить рыбу, много загорать и купаться, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов. Вечером поужинаем в прибрежном ресторане и пройдёмся по атмосферным улочкам.
Бухта Клеопатры, сапы, снорклинг
Утром позавтракаем и продолжим исследовать залив Фетхие. Доберёмся в бухту Клеопатры — безмятежный уголок, окружённый соснами и олеандрами, с кристально чистой бирюзовой водой и живописной береговой линией. В этих спокойных водах вы сможете покататься на сапах или понырять с маской.
Здесь рассыпаны полузатопленные руины терм, в которых, по легенде, любила нежиться последняя царица Египта. При желании вы можете сойти на материк, чтобы подняться на холм с развалинами античного города. Вечером поужинаем на борту или в местном ресторанчике.
Переход в Экинчик, релакс в заливе или на побережье
Позавтракав, начнём длительный переход в залив Экинчик, который займёт около 5 часов. По пути вы сможете половить рыбу, поучиться ставить паруса, понаблюдать за резвящимися дельфинами.
Экинчик называют яхтенным курортом на Эгейском побережье Турции: здесь любят останавливаться путешественники на судах, чтобы полюбоваться синеющей морской бездной и горами, покрытыми густым сосновым бором. Это место идеально и для расслабленного пляжного отдыха: тут бархатистый песок и пологий заход в воду, защищённый от волн молом.
Экскурсия в античный город
Сегодняшний день проведём, гуляя по руинам античного города Кавна, если эта экскурсия будет доступна. Это был важный торговый порт, процветавший несколько веков. До наших дней хорошо сохранились гробницы, бани, акрополь, фонтаны, святилища и другие постройки, опоясанные массивной защитной стеной.
Прогулка по Кавну займёт 6-8 часов. Если экскурсия будет недоступна, сразу отправимся к острову Баба Адаси, переход продлится около 5 часов.
Переходы к Баба Адаси и Терсане
Начнём день с перехода к Баба Адаси. Встанем на якорь, высадимся на остров, погуляем и пообедаем.
Затем продолжим путь и направимся к острову Терсане, самому большому в заливе Фетхие. Во время променада по побережью увидим остатки древнегреческих поселений, руины смотровой башни и судоверфь, давшую название этим местам. Вечером поужинаем в ресторане национальной кухни, где хозяева подают своё фирменно блюдо — козлятину, приготовленную в тандыре.
Переходы к Гемилеру и Олюденизу, возвращение в Фетхие
До 09:00 позавтракаем и выйдем в море. Следующие 6 часов проведём в пути к острову Гемилер. В этом уникальном месте можно погрузиться в историю: осмотреть развалины византийских церквей и других древних построек, услышать легенды о принцессе и Николае Чудотворце. Погуляем среди достопримечательностей, поднимемся к маяку и сделаем кадры, от которых захватывает дух.
На обратном пути в Фетхие ненадолго остановимся у бухты Олюдениз, уникального природного заповедника у подножия Ликийских гор. Вечером прибудем в яхтенную марину, соберёмся за прощальным ужином, пройдёмся по набережной.
Окончание тура
После завтрака освободим каюты и попрощаемся. На этом наше яхтенное приключение у берегов Турции завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Бортовое питание
- Услуги капитана
- Обучение управлению яхтой и работе с парусами
- Wi-Fi на борту
- Организация быта на яхте и финальная уборка
- Сапы, маски для снорклинга, настольные игры, шлюпка с мотором
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты в Фетхие и обратно
- Трансфер до/от яхтенного порта
- Посещение кафе и ресторанов
- Экскурсии и входные билеты в платные парки
- Медицинская страховка
- Судовая касса - €250
- Для групп из четырёх и более участников предусмотрена скидка €50 на человека. В этом случае яхта будет предоставлена только для вашей компании