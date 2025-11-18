читать дальше

европейскими улочками. Чтобы проникнуться нужен именно такой гид как Джина, который живет в Измире, любит этот город и даже болеет за местную футбольную команду Гёзтепе. В экскурсии две жемчужины: рынок (и обязательно попросите Джихана провести вас по местным лавочкам с едой для гастрономического опыта) и мечеть (небольшая, но с большой историей и если вы не знаток ислама, то краткий экскурс от гида вас точно приведет в восторг). Во время прогулки можно будет даже прокатиться на местном трамвае, но в целом запаситесь удобной обувью, километров 10 по городу вы точно пройдете!